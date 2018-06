Princ Charles navštívil mesto Salisbury, kde otrávili Skripaľovcov

Návštevu princa a vojvodkyne z Cornwallu natáčali početné televízne štáby, vrátane kameramanov ruskej štátnej televízie, napísali noviny Daily Telegraph.

Londýn 22. júna (TASR) - Britský princ Charles navštívil v piatok anglické mesto Salisbury, kde v marci otrávili bývalého dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju.



Princova návšteva mala podporiť turistický ruch v Salisbury, ktorý negatívne ovplyvnila kauza okolo Skripaľovcov, uviedla agentúra Reuters.



Charles pricestoval do mesta spoločne so svojou manželkou Camillou. Privítali ich tam tisíce miestnych obyvateľov i návštevníkov, ktorých počet od marcového útoku poklesol o zhruba 20 percent.



Počas približne dvojhodinovej návštevy sa zúčastnili na recepcii venovanej oživeniu turizmu v Salisbury. Prešli sa aj po trhu, ktorý sa nachádza neďaleko lavičky, kde našli otrávených Skripaľovcov. Stretli sa tiež s detektívom Nickom Baileym, ktorý sa taktiež priotrávil, keď sa pokúšal pomôcť Skripaľovcom.



Návštevu princa a vojvodkyne z Cornwallu natáčali početné televízne štáby, vrátane kameramanov ruskej štátnej televízie, napísali noviny Daily Telegraph.



Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Obaja boli následne celé týždne hospitalizovaní v kritickom stave, no ich stav sa napokon zlepšil, takže boli napokon prepustení do domáceho ošetrenia.



Británia z útoku na Skripaľovcov, pri ktorom bola podľa jej zistení použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Kauza vyvolala ostrú roztržku medzi Ruskom a Britániou a jej spojencami a viedla k najväčšiemu vzájomnému vyhosteniu diplomatov od čias studenej vojny. Britániu v spore s Ruskom podporila väčšina krajín EÚ.