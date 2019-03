Princ Charles pricestoval na historickú návštevu Kuby

Princ z Walesu a vojvodkyňa z Cornwallu pristáli lietadlom britských vzdušných síl na Medzinárodnom letisku Josého Martího v Havane.

Havana 25. marca (TASR) - Britský princ Charles s manželkou Camillou pricestoval v nedeľu na Kubu. Ide o prvú oficiálnu návštevu člena britskej kráľovskej rodiny v tejto karibskej ostrovnej krajine, informuje agentúra DPA.



Princ z Walesu a vojvodkyňa z Cornwallu pristáli lietadlom britských vzdušných síl na Medzinárodnom letisku Josého Martího v Havane. Privítala ich námestníčka kubánskeho ministra zahraničných vecí Ana Teresita Gonzálezová.



Charles položil na Námestí revolúcie veniec z kvetov k pamätníku kubánskeho národného hrdinu, básnika Josého Martího. Oficiálna časť návštevy sa začne v pondelok. Následník britského trónu zavíta do historického centra Havany a stretne sa s kubánskym prezidentom Miguelom Díazom-Canelom.



Kráľovský pár bude čestným hosťom slávnostnej večere, avšak stretnutie s bývalým kubánskym prezidentom Raúlom Castrom, bratom zosnulého revolučného vodcu Fidela, na programe nemá. V utorok Charles pri meste Mariel navštívi solárnu farmu, ktorú vybudovali za pomoci Británie.



Návšteva sa uskutočňuje na pozadí eskalujúceho napätia medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktorých je Británia kľúčovým spojencom.



Kráľovský pár je na turné po Karibiku, kde zavíta do rozličných lokalít Spoločenstva národov. Z Kuby zamieri v stredu na Kajmanie ostrovy.



Návšteva je podľa agentúry Reuters v súlade so širšou normalizáciou vzťahov medzi Západom a Kubou, pričom prichádza tri roky po tom, ako sem zavítal exprezident USA Barack Obama. Jeho cesta na Kubu bola všeobecne vnímaná ako začiatok novej kapitoly vo vzťahoch medzi týmito nepriateľmi z čias studenej vojny.



Odvtedy, ako do Bieleho domu nastúpil Donald Trump, sa však Washington vrátil k starej politike sankčných opatrení, usilujúc sa vyvinúť na Havanu tlak, ktorý má viesť k politickej zmene. USA sprísnili najmä obchodné embargo a Trumpova administratíva zintenzívnila tlak aj vzhľadom na krízu vo Venezuele, ktorá je socialistickým spojencom Kuby.



Britská vláda požiadala kráľovský pár, aby zaradil Kubu do svojho itinerára so zámerom posilniť obchodné a kultúrne vzťahy, ako aj politický vplyv.