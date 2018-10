Princ Harry s manželkou Meghan pricestovali na Fidži

Bývalej britskej kolónii s približne 910.000 obyvateľmi rozprestierajúcej sa na 300 ostrovoch pozastavili členstvo v britskom Commonwealthe po nezákonnom vojenskom štátnom prevrate z roku 2006.

Suva 23. októbra (TASR) - Britský princ Harry s manželkou Meghan pricestovali v utorok v rámci svojho 16-dňového turné po krajinách Tichomoria na súostrovie Fidži. Ide o prvú návštevu členov britskej kráľovskej rodiny v tomto ostrovnom štáte po vojenskom prevrate spred 12 rokov, v dôsledku ktorého mu na osem rokov pozastavili členstvo v Spoločenstve národov (Commonwealth). Informovali o tom tlačové agentúry Reuters, DPA a AP.



Harry vystúpil z lietadla v šedom obleku zdobenom medailami a Meghan v svetlokrémových šatách a vo vlasoch mala pripnutý farebne zladený oválny klobúčik fascinátor. Mladomanželov na letisku prijal premiér Fidži Frank Bainimarama.



"Bez ohľadu na mrholenie sú Fidžijčania vonku s dáždnikmi, aby privítali kráľovské výsosti," napísala vláda Fidži na svojom Twitteri a pridala fotografiu vítajúcich nadšencov.



Na vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu čakali v uliciach hlavného mesta Suva aj napriek miernemu dažďu a vetru tisícky zvedavcov s britskými i národnými vlajkami, ako aj dobroprajnými transparentmi, a zdravili prechádzajúcu kolónu vozidiel.



Harry a Meghan sa zúčastnili tradičného uvítacieho ceremoniálu v parku v centre mesta, ktorý bol podobný tomu, aký v roku 1953 v Suve zažila aj Harryho stará mama kráľovná Alžbeta II.



Pre vojvodov zo Sussexu prichystali na utorok večer miestneho času recepciu a štátnu večeru, ktorej hostiteľom je prezident George Konrote.



Bývalej britskej kolónii s približne 910.000 obyvateľmi rozprestierajúcej sa na 300 ostrovoch pozastavili členstvo v britskom Commonwealthe po nezákonnom vojenskom štátnom prevrate z roku 2006.



I keď mu členstvo po demokratických voľbách v roku 2014 znova obnovili, k utuženiu vzťahov s Londýnom došlo iba pozvoľne. Fidži totiž medzičasom upevnilo vzťahy so strategickými konkurentmi Británie, ako napríklad s Čínou.



Pred Harrym a Meghan bol na Fidži člen britskej kráľovskej rodiny naposledy v roku 2006. Princezná Anne, dcéra kráľovnej Alžbety II. navštívila ostrovnú krajinu v júli tohto roku.



Britský princ a americká herečka sa zosobášili v máji tohto roka. Po prílete do Austrálie v pondelok 15. augusta oznámili, že čakajú svoje prvé dieťa.



Mladomanželov v rámci ich zahraničnej cesty čaká ešte po pobyte na Fidži vo štvrtok návšteva Tongy. V piatok sa potom vrátia do Sydney na záver medzinárodných športových hier Invictus Games. Do Spojeného kráľovstva odcestujú cez Nový Zéland, kde strávia štyri dni.