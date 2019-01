Princ Philip jazdil bez bezpečnostného pásu, polícia mu dohovorila

Na záberoch, ktoré v nedeľu zverejnili britské médiá je vidieť princa Philipa, ako bez použitia bezpečnostného pásu šoféruje náhradný Land Rover.

Londýn 20. januára (TASR) - Pre sobotňajšiu jazdu bez použitia bezpečnostného pásu si musel manžel britskej kráľovnej Alžbety II. princ Philip vypočuť upozornenie od miestnej polície. Stalo sa tak iba dva dni po tom, čo sa 97-ročný princ stal účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej sa ľahko zranili dve osoby. Informovala o tom agentúra AFP.



Na záberoch, ktoré v nedeľu zverejnili britské médiá je vidieť princa Philipa, ako bez použitia bezpečnostného pásu šoféruje náhradný Land Rover na súkromných pozemkoch v okolí kráľovského zámku Sandringham.



Hovorkyňa miestneho policajného zboru v grófstve Norfolk v tomto kontexte uviedla, že polícia má k dispozícii predmetné fotografie a jej príslušníci dali princovi "niekoľko náležitých odporúčaní", ktoré boli podľa jej slov "v súlade so štandardnými postupmi" v prípade obdobných priestupkov.



Emma Fairweatherová, jedna z obetí štvrtkovej nehody, sa medzitým britským médiám posťažovala na to, že sa od princa doteraz nedočkala žiadneho ospravedlnenia, hoci by to vzhľadom na svoje zranenie a prežitú traumu od kráľovskej rodiny očakávala.



Hovorca kráľovskej rodiny síce Fairweatherovej telefonicky sprostredkoval odkaz od kráľovnej a jej manžela - ten ju však neuspokojil. "Odkaz ktorý mi poslali, nedáva zmysel. Píše sa v ňom: "Kráľovná a vojvoda z Edinburghu by sa Vám chceli pripomenúť". To nie je ospravedlnenie a ani len poželanie uzdravenia", vyhlásila pre média Fairweatherová.



K nehode došlo neďaleko kráľovského sídla Sandringham v anglickom grófstve Norfolk. Auto značky Land Rover, ktoré 97-ročný Philip riadil, vychádzalo z vedľajšej komunikácie na cestu A149 pri obci Babingley, kde sa zrazilo s minivanom. Po náraze sa princovo auto, v ktorom sedel okrem neho aj jeho osobný strážca, prevrátilo na bok.



Privolaný lekár po prehliadke potvrdil, že Philip neutrpel nijaké zranenia. Vodička minivanu (28) si zranila koleno a 45-ročná pasažierka si zlomila zápästie. V aute sa nachádzal aj deväťmesačný chlapček, ktorý podľa polície vyviazol bez zranení.