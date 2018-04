Princ William odviezol manželku Kate a novorodeného syna domov

Londýn 23. apríla (TASR) - Princ William s manželkou Kate opustili v pondelok so svojím novorodeným synom londýnsku nemocnicu a krátko po 18.00 h miestneho času dorazili do svojho sídla v Kensingtonskom paláci. Informovala o tom agentúra AP.Catherine, ktorá v pondelok dopoludnia priviedla na svet ich tretie dieťa, sa objavila pred vchodom Nemocnice sv. Márie v centre Londýna v sprievode svojho manžela zhruba o sedem hodín neskôr. Prvýkrát tak ukázali prítomným médiám a davu záujemcov ich novorodeného syna. Potom sa vrátili dovnútra, a keď o chvíľu vyšli druhýkrát, princ William niesol bábätko v autosedačke. Nasadli spoločne do auta a princ odviezol rodinu domov.Zdroje z Kensingtonského paláca predtým informovali, že chlapec, ktorý na svet prišiel o 12.01 h SELČ, má hmotnosť 3,8 kilogramu. Na meno novorodeného princa si stúpenci monarchie budú musieť pravdepodobne počkať.Bábätko je piate v poradí na britský kráľovský trón - po starom otcovi Charlesovi, otcovi Williamovi, bratovi Georgeovi a sestre Charlotte. Strýko, princ Harry, sa tak z piateho posunul na šieste miesto.