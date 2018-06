Princa Williama na Blízkom východe príjmu Netanjahu i Abbás

V Izraeli nebol doteraz na oficiálnej návšteve žiadny člen britskej kráľovskej rodiny, pretože Británia považuje obsadenie palestínskych území za ilegálne.

Londýn 12. júna (TASR) - Britský princ William sa v rámci svojej júnovej cesty po Blízkom východe stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom i palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, informovala v pondelok princova kancelária v Londýne. Pripomenula, že vojvoda z Cambridge bude prvým členom britskej kráľovskej rodiny, ktorý zavíta na takúto oficiálnu návštevu.



Vojvoda z Cambridge, vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. a druhý v línii následníka trónu, svoju cestu po regióne v dňoch 24.-28. júna začne v Jordánsku, následne zavíta do Tel Avivu a Jeruzalema a potom aj do Rámalláhu, píše agentúra Reuters.



Williamova misia sa uskutoční na žiadosť britskej vlády, povedal v pondelok princov komunikačný tajomník Jason Knauf s tým, o podobnej ceste sa hovorilo už roky.



"Teraz nastal ten správny čas a vojvoda z Cambridge je tým správnym pre takúto cestu," povedal novinárom Knauf. Princ sa podľa jeho slov teší, že si s ľuďmi v danom regióne vytvorí "skutočné a stále vzťahy".



Británia a Izrael zastávajú dobré vzťahy a navzájom sú si dôležitými spojencami, komentuje Reuters. Upozorňuje však, že William ide na Blízky východ v čase sporov oboch strán ohľadne mnohých dôležitých tém.



Britská premiérka Theresa Mayová povedala minulý týždeň izraelskému kolegovi, že jej krajinu znepokojili správy o zabitých Palestínčanoch v pásme Gazy. Izraelskí vojaci tam pri potláčaní demonštrácií na spoločnej hranici zabili od marca viac než 120 osôb.



Izrael taktiež vychválil rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a presťahovať veľvyslanectvo Spojených štátov z Jeruzalema do Tel Avivu. Londýn, naopak, obe rozhodnutia odsúdil.



Williama podľa Knaufa prijme najskôr vo svojej rezidencii Netanjahu, nasledujúci deň vycestuje do Rámalláhu za Abbásom. Obaja blízkovýchodní lídri návštevu člena kráľovskej rodiny uvítali.



Princa bude na tejto štvordňovej misii sprevádzať jeho poradca a bývalý veľvyslanec Británie v Izraeli David Manning.



Ešte pred návštevou Izraela a palestínskych území sa William plánuje zastaviť v Jordánsku, kde jeho manželka - vojvodkyňa z Cambridge - žila ako dieťa dva roky.



V Izraeli nebol doteraz na oficiálnej návšteve žiadny člen britskej kráľovskej rodiny, pretože Británia považuje obsadenie palestínskych území za ilegálne. Williamov otec, princ Charles, sa síce v roku 2016 zúčastnil na pohrebe bývalého izraelského prezidenta Šimona Peresa, ale bol tam ako súkromná osoba.