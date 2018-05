Prípravy na summit KĽDR-USA pokračujú, Biely dom vysiela svoj tím

Otázka severokórejsko-amerického summitu bola predmetom sobotňajšieho neočakávaného stretnutia Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré sa uskutočnilo v demilitarizovanej zóne.

Washington 26. mája (TASR) - Spojené štáty zatiaľ neprerušili prípravy na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure, ktoré samotný Trump tento týždeň najskôr zrušil, na čo zakrátko pripustil, že by sa mohlo predsa len uskutočniť, a to aj v pôvodne plánovanom termíne 12. júna.



Biely dom podľa sobotňajšieho vyhlásenia hovorkyne Sarah Sandersovej vysiela tento víkend do Singapuru svoj "predsunutý tím", aby zabezpečil "možný" summit po logistickej stránke, informovala agentúra AP. Vedením tohto tímu bol poverený Joe Hagin, námestník personálneho šéfa Trumpovho úradu.



Prezident Spojených štátov vo štvrtok verejným listom prekvapivo oznámil, že zrušil plánované stretnutie so severokórejským vodcom vzhľadom na prejavy "obrovského hnevu a otvoreného nepriateľstva" zo strany Pchjonghangu. Krátko na to však pripustil, že summit sa možno predsa len uskutoční v plánovanom termíne alebo neskôr, a to v závislosti od toho, či Severokórejčania podniknú "konštruktívne kroky". Severná Kórea medzitým oznámila, že je stále ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi.



Otázka severokórejsko-amerického summitu bola predmetom sobotňajšieho neočakávaného stretnutia Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré sa uskutočnilo v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami takmer presne mesiac po ich prvej schôdzke na tomto mieste.