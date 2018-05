Príslušníci amerického letectva strážiaci jadrové rakety užívali LSD

Keď sa schyľovalo k vyšetrovaniu, jeden z príslušníkov dezertoval do Mexika.

Washington 24. mája (TASR) - Príslušníci Vzdušných síl Spojených štátov (USAF) poverení strážením jadrových rakiet užívali halucinogén LSD. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP, ktorá má k dispozícii záznamy USAF.



Z nich vyplýva, že títo príslušníci si kupovali, rozdeľovali a užívali halucinogén LSD a iné psychotropné nelegálne látky v rámci skupiny, ktorá nepozorovane pôsobila celé mesiace na vojenskej základni v štáte Wyoming. Keď sa schyľovalo k vyšetrovaniu, jeden z príslušníkov dezertoval do Mexika.



"Aj keď to znie ako z filmu, nie je to tak," uviedol kapitán Charles Grimley, hlavný prokurátor na jednom z vojenských súdov.



Vyšetrovateľom pomohlo k rozloženiu skupiny na leteckej základni F.E. Warrena v marci 2016 prerieknutie jedného z členov skupiny na sociálnej sieti. Štrnástich príslušníkov potrestali. Šiestich z nich odsúdili vojenské súdy za užívanie LSD alebo ich distribúciu.



Nikoho neobvinili z užívania drog v službe. Aj tak je to však podľa agentúry AP ďalší úder pre reputáciu oddielov USAF pridelených k jadrovým raketám.