Prisťahovalectvo prezentované Timmermansom odmieta aj maďarská ľavica

Budapešť 15. februára (TASR) - Prisťahovaleckú politiku presadzovanú prvým podpredsedom Európskej komisie a lídrom kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) Fransom Timmermansom nepodporuje v Maďarsku ani ľavicový tábor. Pre agentúru MTI to v piatok uviedol inštitút Századvég s odvolaním sa na jeho nedávny prieskum.



Századvég poznamenal, že Timmermans -- najväčší bruselský kritik vlády maďarského premiéra Viktora Orbána a jeden z prvých európskych politikov, ktorí začali podporovať prisťahovalecké kvóty -- pricestuje v piatok do Budapešti na víkendový zjazd Maďarskej socialistickej strany (MSZP).



Podľa inštitútu však Timmermans, ale ani politici MSZP, ktorí ho pozvali, si neuvedomujú, že v Maďarsku vznikol v otázke odmietania migrácie národný konsenzus.



Z prieskumu Századvégu zo začiatku februára vyplýva, že rozdelenie migrantov na základe kvót odmieta až 81 percent Maďarov; dokonca aj v tábore voličov MSZP takýto postoj zaujalo až 69 percent.



Riešenie demografických problémov formou prisťahovalectva odmietlo 91 percent všetkých opýtaných. Silnú politiku podpory rodín namiesto prisťahovalectva podporilo aj 77 percent socialistov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)