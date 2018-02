Proces s Abdeslamom vyvolal spor medzi advokátmi a ministrom vnútra

Bruselský trestný súd začal pred týždňom konanie proti S. Abdeslamovi a S. Ayarimu za ich účasť na prestrelke s policajtmi, ku ktorej došlo 15. marca 2016 a pri ktorej boli štyria policajti zranení.

Brusel 12. februára (TASR) - Belgický minister vnútra Jan Jambon sa v priebehu uplynulého víkendu dostal do sporu s advokátskymi komorami v krajine po tom, ako sa vyjadril, že nechápe, ako môže obhajoba pre procedurálne chyby požadovať oslobodenie atentátnika Salaha Abdeslama spod obžaloby týkajúcej sa prestrelky v bruselskej štvrti Forest.



Tlačová agentúra Belga pripomenula, že Jambon v rozhovore pre Flámsku televíznu stanicu VRT uviedol, že považuje za nepochopiteľné, že advokát Sven Mary v rámci obhajoby svojho klienta Salaha Abdeslama požiadal o zrušenie jeho obvinenia z dôvodu procedurálnych chýb.



Bruselský trestný súd začal pred týždňom (5.2.) konanie proti Salahovi Abdeslamovi a Sofienovi Ayarimu za ich účasť na prestrelke s policajtmi, ku ktorej došlo 15. marca 2016 a pri ktorej boli štyria policajti zranení. Mary upozornil, že Abdeslam, ako jediný preživší člen džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži, bude za tieto útoky súdený v roku 2020 a dovtedy má nárok na prezumpciu neviny. Incident vo štvrti Forest podľa jeho slov nebol teroristickej povahy a upozornil na procedurálne chyby, pre ktoré k súdnemu konaniu ani nemalo dôjsť.



Belga uviedla, že advokátska komora Avocats.be, ktorá združuje francúzsky a nemecky hovoriacich právnikov, v nedeľu vyzvala ministra vnútra, aby "radšej mlčal". Rovnako zareagovala aj advokátska komora združujúca obhajcov v regióne Flámsko.



"Nestrannosť je základom deľby moci," uviedol predseda Avocats.be Jean-Pierre Buyle. Upozornil, že je neprijateľné, aby minister vnútra zasahoval do súdneho procesu, ktorý prebieha. Flámska komora advokátov v oficiálnom vyhlásení poznamenala, že "minister vnútra zrejme nepozná úlohu právnikov v právnom štáte", a odkázala Jambonovi, že je na sudcovi, a nie na ministrovi, aby zistil, či existuje nejaká procesná chyba, a že na sudcov nemôže byť vyvíjaný žiadny nátlak.



Sven Mary tiež odsúdil skutočnosť, že minister vnútra nepozná princípy deľby moci v právnom štáte a že sa pokúša zasahovať do prebiehajúceho súdneho konania. "Týmto spôsobom dostal súd pod tlak, a to vo veľmi citlivom procese," uviedol Mary pre belgické médiá, pričom ministrove vyhlásenie označil za populistické.



Súdny proces s Abdeslamom a Ayarim bude pokračovať v marci, keď priestor na vypočutie dostanú aj civilné strany tohto sporu.



