Proces s útočníkom v židovskom múzeu prerušili pre vypočúvanie porotcu

Pri streľbe v Židovskom múzeu v Bruseli prišiel 24. mája 2014 o život izraelský manželský pár z Tel Avivu a Francúzka, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka.

Brusel 18. februára (TASR) - Proces s Francúzom obvineným zo zavraždenia štyroch ľudí pri útoku v bruselskom Židovskom múzeu v roku 2014, v pondelok prerušili. Polícia totiž musela vypočuť jedného z porotcov, informovala agentúra AFP.



"Pri takýchto podmienkach nemôžeme začať záverečné reči," uviedla sudkyňa Laurence Massartová po tom, čo porotcu odvolala za to, že komunikoval s externými stranami. "Šiesty porotca kontaktoval v piatok popoludní políciu, aby jej povedal, že sa stretol so stranami, ktoré v tomto procese neboli vypočuté a s ktorými diskutoval o prípade," vysvetlila.



Sudkyňa bez bližších podrobností dodala, že išlo o "osobné vyšetrovanie", ktoré je v rozpore s pravidlami súdu.



Pri streľbe v Židovskom múzeu v Bruseli prišiel 24. mája 2014 o život izraelský manželský pár z Tel Avivu a Francúzka, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka. Štvrtou obeťou sa stal 24-ročný zamestnanec múzea, ktorý mal v deň útoku službu na recepcii; mladý Belgičan pri streľbe utrpel vážne zranenia, ktorým neskôr podľahol.



Išlo o jeden z prvých útokov v Európe pripisovaných extrémistickej skupine Islamský štát (IS).



Domnelého útočníka a džihádistu Francúza Mehdiho Nemmoucheho (33) zatkli necelý týždeň po incidente na železničnej stanici vo francúzskom meste Marseille, odkiaľ ho previezli do Belgicka. Neskôr zadržali aj ďalšieho Francúza Nacera Bendrera (30), obvineného z toho, že Nemmouchovi dodal zbrane použité pri útoku.



Proces s oboma obvinenými sa začal 10. januára na bruselskom kráľovskom súde. Uplynulý piatok sa skončili výpovede svedkov, pričom v pondelok mali zaznieť záverečné reči. Verdikt sa očakáva začiatkom marca. Nemmouchemu hrozí v prípade usvedčenia doživotie.