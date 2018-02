Proces v Bruseli: Salah Abdeslam odmietol odpovedať na otázky sudkyne

Na nedatovanej snímke Salah Abdeslam. Foto: TASR/AP

Na kresbe zo súdnej siene je Salah Abdeslam počas súdneho procesu v Bruseli 5. februára 2018. Jediný preživší člen džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži, predstúpil v pondelok 5. februára v Bruseli pred súd, pred ktorým sa zodpovedá za pokus o vraždu v prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest. K tejto prestrelke došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli z 22. marca 2016 a Abdeslamovi sa podarilo uniknúť. Foto: TASR/AP

Brusel 5. februára (TASR) - Salah Abdeslam - jediný preživší člen džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži, predstúpil v pondelok v Bruseli pred súd, pred ktorým sa zodpovedá za pokus o vraždu v prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest. K tejto prestrelke došlo týždeň pred bombovými útokmi v Bruseli z 22. marca 2016 a Abdeslamovi sa podarilo uniknúť.Súdu predsedá Marie-France Keutgenová, ktorá na úvod Abdeslama požiadala, aby potvrdil svoju totožnosť. Abdeslam vyhlásil, že nebude odpovedať na otázky.Svoje právo nevypovedať Abdeslam využíva v podstate od apríla roku 2016, odkedy sa francúzski vyšetrovatelia snažia vypočuť ho.Abdeslamov spoluobžalovaný Sofien Ayari, naopak, na otázky sudkyne odpovedal, keď jej napr. popísal, ako sa z Tuniska, odkiaľ pochádza, dostal do Sýrie, kde sa pridal k džihádistickej organizácii Islamský štát a rok strávil v meste Rakka. Do Európy pricestoval zo Sýrie cez grécky ostrov Leros, odkiaľ sa dostal do Nemecka, kde ho Abdeslam vyzdvihol 3. októbra 2015.Ayari prišiel do Európy v spoločnosti Ahmada Alkhada a Osamu Krayema, jedného z hlavných podozrivých z atentátov z 22. marca 2016 v Bruseli.Abdeslama v pondelok nadránom previezli do Belgicka z Francúzska, kde je väznený vo väznici Fleury-Mérogis v parížskej metropolitnej oblasti.V súvislosti so súdnym procesom platia v bruselskom Paláci spravodlivosti a okolí prísnejšie bezpečnostné opatrenia.