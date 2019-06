Proeurópsku stranu Change UK opustila väčšina zakladajúcich členov

Strana Change UK vznikla vo februári z bývalých proeurópsky orientovaných labouristov a konzervatívcov. Požaduje vypísanie nového referenda o brexite.

Londýn 5. júna (TASR) - Britskú proeurópsku politickú stranu Change UK (Zmeňme Spojené kráľovstvo), ktorú len pred štyrmi mesiacmi založila skupina nezávislých poslancov britského parlamentu, bývalých členov Labouristickej a Konzervatívnej strany, opustila v utorok veľká časť jej členov.



Informovali o tom agentúry AP a AFP s tým, že zo strany odišlo šesť z pôvodných 11 poslancov. Medzi týmito odídencami je aj bývalá predsedníčka tejto strany Heidi Allenová.



Sformovala sa okrem iného aj s cieľom získať kreslá v Európskom parlamente. Májové eurovoľby však pre ňu boli sklamaním, keďže za ňu hlasovali len približne tri percentá britských voličov, takže v EP nezískala ani jeden mandát.



Členovia strany sa tiež rozchádzali v názoroch na to, ako úzko majú spolupracovať so stranami, ktoré si tiež želajú, aby Británia ostala členskou krajinou EÚ, píše AFP.



Allenovú nahradila na poste predsedníčky Anna Soubryová, jej bývalá kolegyňa z Konzervatívnej strany.



Soubryová uviedla, že je "hlboko sklamaná" rozhodnutím poslancov odísť zo strany práve v takom, pre britskú politiku, "kľúčovom období".



Šestica odídencov - Allenová, Sarah Wollastonová, Luciana Bergerová, Gavin Shuker, Angela Smithová a Chuka Umunna - bude teraz v britskom parlamente nezávislými poslancami.



"Vieme, že politické prostredie sa bude meniť a usúdili sme, že tým, že sa do parlamentu vrátime ako nezávislí (poslanci), budeme mať najlepšiu pozíciu na to, aby sme spolupracovali s inými stranami a pružne (na zmeny) reagovali," uviedli odídenci.