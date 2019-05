Program Erasmus+ poskytol záujemcom úspešný rozlet v pracovnej kariére

Vyše 70 percent bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia získali lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať.

Brusel 20. mája (TASR) - Študenti, ktorí sa zúčastnili na výmenách cez program Erasmus+, sú úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity, ktoré participujú na tomto programe EÚ, sú inovatívnejšie. Vyplýva zo z dvoch nových nezávislých štúdií, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).



Komisia v správe pre médiá spresnila, že rozsiahle štúdie sú založené na spätnej väzbe od takmer 77.000 študentov a zamestnancov, pričom 504 organizácií analyzovalo vplyv programu Erasmus+ na strategické partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a vytváranie "znalostných aliancií" medzi univerzitami.



Výsledky naznačili, že tento program pomáha mladým Európanom pripraviť sa na novú digitálnu éru a prosperovať v budúcej kariére. Podľa zistených výsledkov Erasmus+ takisto podporuje inovačný potenciál univerzít, ich medzinárodné aktivity a schopnosť reagovať na potreby trhu práce.



Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti ocenil, že program Erasmus+ umožňuje mladým ľuďom prosperovať na modernom trhu práce a že absolventi programu sa cítia pripravenejší čeliť novým výzvam, majú lepšie kariérne vyhliadky a viac si uvedomujú výhody, ktoré prináša EÚ pre ich každodenný život.



Vyše 70 percent bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia získali lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Tiež sa ukázalo, že 80 percent absolventov sa zamestnalo do troch mesiacov od ukončenia štúdia, a 72 percent uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie. Deväť z desiatich absolventov programu uviedlo, že zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívajú vo svojej každodennej práci.



Vyše 90 percent študentov si vďaka programu Erasmus+ zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite. Najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine. Zo všetkých absolventov programu Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy.



Štúdie tiež preukázali, že vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu. Využívanie nových technológií a inovatívnych metód výučby a vzdelávania prispieva k posilneniu ich medzinárodnej spolupráce a zvyšuje ich inovačný potenciál. Akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov než ostatní kolegovia, ktorí sa na mobilitách nezúčastnili – pomer je približne 60 ku 40 percentám.



Viac ako 80 percent akademických pracovníkov uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia ich viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov a dve z troch zúčastnených univerzít uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú aj k zvýšeniu sociálneho začlenenia a nediskriminácii vo vysokoškolskom vzdelávaní.



Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Majú tiež medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí.



V rokoch 2014 až 2018 sa v rámci programu Erasmus+ na pobyte zameranom na vzdelávanie, odbornú prípravu alebo výučbu v zahraničí zúčastnili viac ako dva milióny študentov a zamestnancov z vysokých škôl.



