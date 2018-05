V Maďarsku vzniesli obvinenie voči Rumunovi za pašovanie 28 migrantov

Zo spisu obžaloby vyplýva, že vodiča prepravou migrantov poverili neznáme osoby v Rumunsku. Cudzinci nastúpili do auta v rumunskom Temešvári.

Budapešť 29. mája (TASR) - Prokuratúra Čongrádskej župy v Maďarsku vzniesla obvinenie voči Rumunovi, ktorý sa vlani pokúšal malým nákladným autom prepašovať 28 migrantov cez Maďarsko do západnej Európy. Agentúru MTI o tom informoval v utorok hovorca župnej hlavnej prokuratúry Ferenc Szanka.



Obvinený, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, čelí stíhaniu za trestný čin prevádzačstva. Vozidlo s migrantmi z Iraku, Iránu a Afganistanu v nákladovom priestore, ktoré riadil Rumun, kontrolovala polícia 8. októbra 2017 na odpočívadle Kéthalom na diaľnici M43.



Zo spisu obžaloby vyplýva, že vodiča prepravou migrantov poverili neznáme osoby v Rumunsku. Cudzinci nastúpili do auta v rumunskom Temešvári. Pred rumunsko-maďarskými hranicami migranti z vozidla vystúpili, pešo prekročili zelenú hranicu a pri diaľnici na maďarskom území opäť nastúpili do auta.



