Prokurdský líder ocenil výsledok svojej strany v tureckých voľbách

Ankara 25. júna (TASR) - Väznený kandidát tureckej prokurdskej Ľudovodemokratickej strany (HDP) Selahattin Demirtaš v pondelok spochybnil legitimitu výsledkov nedeľných predčasných volieb v krajine. Súčasne však vyzdvihol úspech svojej strany, a to aj napriek "nespravodlivosti", ktorej v parlamentných voľbách čelila.



Demirtašova HDP prekonala v predčasných voľbách desaťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do tureckého

parlamentu. Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov získala 11,69 percenta hlasov a v 600-člennom parlamente obsadí 67 kresiel.

V pondelok vo svojom tweete Demirtaš zablahoželal vedeniu svojej strany HDP, ktorá sa dostala do parlamentu napriek tomu, že v Turecku naďalej "platí výnimočný stav, tlaku a nerovným podmienkam". Pre HDP je dôležitým úspechom, že vstúpila do parlamentu za týchto podmienok, konštatoval Demirtaš.



Demirtaš, 45-ročný politik a odborník na problematiku ľudských práv, je väznený v západotureckom meste Edirne. Turecké úrady ho zatkli v roku 2016 na základe podozrenia z napojenia na zakázaných kurdských militantov. Za vodcovstvo v teroristickej organizácii a za ďalšie zločiny mu hrozí súhrnne až 142 rokov väzenia.



Demirtaš bol jedným z piatich kandidátov predčasných prezidentských volieb proti súčasnej hlave štátu Recepovi Tayyipovi Erdoganovi.



Na rozdiel od ostatných kandidátov Demirtaš musel svoju predvolebnú kampaň viesť z väznice. Na margo svojej účasti v prezidentských voľbách preto tweetoval, že "kým iní kandidáti mohli mať 100 predvolebných zhromaždení, ja som mohol poslať 100 tweetov". "Skutočnosť, že som bol nútený viesť kampaň z väzby, bola najväčšou nespravodlivosťou," konštatoval.



Demirtaš získal v nedeľných predčasných prezidentských voľbách 8,4 percenta hlasov a skončil na treťom mieste.



Demirtaš, bývalý spolupredseda HDP, je veľmi populárny na sociálnych sieťach, kde zverejňuje svoje názory a vyhlásenia prostredníctvom svojich právnikov, ktorí ich umiestňujú na weboch.



Práve Demirtaš v roku 2015 pomohol HDP, aby sa prvýkrát dostala do tureckého parlamentu, pričom jej zisk spôsobil, že vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja vtedy prišla o svoju absolútnu väčšinu.