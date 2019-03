Ženy po celej Európe dnes bojovali protestami za svoje práva

V Španielsku nešli tisíce žien v piatok na protest do práce, prípadne vynechali robenie domácich prác alebo sa prestali starať o deti, chorých či starých.

Kyjev 8. marca (TASR) - Protestné zhromaždenia, pochody a rôzne podujatia vyzývajúce na rodovú rovnosť sa v piatok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien konali v mnohých európskych mestách.



Jedna z demonštrácii prebehla aj v ukrajinskej metropole Kyjev. Na tamojšom Michalskom námestí v centre mesta sa zišlo približne 300 ľudí zasadzujúcich sa za práva žien a protestujúcich proti domácemu či sexuálnemu násiliu. Neďaleko nich sa zhromaždili aj desiatky krajne pravicových demonštrantov držiacich transparenty s heslami ako "Boh! Vlasť! Patriarchát!" či "Feminizmus ničí ukrajinské rodiny".



Krajne pravicoví demonštranti sa protestujúcich aktivistov snažili provokovať, pričom ukrajinská polícia zadržala v súvislosti s oboma protestmi celkovo troch ľudí, informovala agentúra AP bez uvedenia bližších podrobností.



V Španielsku nešli tisíce žien v piatok na protest do práce, prípadne vynechali robenie domácich prác alebo sa prestali starať o deti, chorých či starých. V desiatkach španielskych miest vrátane Madridu sa neskôr cez deň očakávali aj protestné zhromaždenia.



V nemeckom Hamburgu vyšla menšia skupina polonahých aktivistiek z hnutia Femen do tamojšej vykričanej štvrte a pri vstupe do ulice Herbertstrasse strhla kovovú zábranu hlásiacu, že ďalej nemajú pokračovať muži mladší ako 18 rokov a tiež všetky ženy s výnimkou prostitútok. Aktivistky mali na obnažených chrbtoch nápisy "nijaké nevestince pre ženy", približuje AP.



Vo Francúzsku udelili v piatok pri príležitosti MDŽ po prvý raz cenu Simone Veilovej, francúzskej političky, ktorá prežila holokaust, známej bojovníčky za práva žien, okrem iného aj za legalizáciu interrupcií.



Cenu získala kamerunská aktivistka Aissa Doumara Ngatansouová, ktorá uzavrela manželstvo proti svojej vôli vo veku 15 rokov, napriek tomu však študovala a teraz vedie organizáciu, ktorá v Kamerune pomáha obetiam znásilnenia, núteného manželstva či ženám, ktoré sa stali obeťami extrémistov z organizácie Boko Haram.



V Rusku je MDŽ aj dňom pracovného pokoja, ženy sú tam však v rámci neho väčšinou velebené v súlade s rodovými rolami, aké sa už dnes považujú za zastarané, približuje agentúra AP.



Ruský prezident Vladimir Putin máva pri príležitosti MDŽ tradične prejav. V tom piatkovom poďakoval ženám za ich trpezlivosť, pôvab a podporu. "Zvládate všetko - prácu aj domov - a zároveň zostávate krásnymi, charizmatickými a očarujúcimi, ťažiskom celej rodiny, ktorú spájate svojou láskou," povedal v prejave.