V Arménsku protestujú proti nominovaniu exprezidenta za premiéra

Polícia ráno vyzvala organizátora protestov, opozičného poslanca parlamentu Nikola Pašinjana, aby protestnú akciu ukončil. Pašinjan to však odmietol.

Jerevan 17. apríla (TASR) - V arménskej metropole Jerevan v utorok pokračujú protesty proti návrhu, aby sa predsedom vlády stal bývalý prezident krajiny Serž Sarkisjan.



Prívrženci opozície, podobne ako v pondelok, opäť blokujú hlavné dopravné tepny v Jerevane, čím sa snažia zabrániť dnešnému hlasovaniu poslancov o Sarkisjanovej kandidatúre.



Agentúra Interfax informovala, že polícia v utorok zadržala a na výsluch predviedla 29 ľudí.



Na sociálnej sieti Facebook sa medzičasom vytvorila skupina advokátov, ktorí sú ochotní poskytnúť zadržaným bezplatné právne služby.



Polícia ráno vyzvala organizátora protestov, opozičného poslanca parlamentu Nikola Pašinjana, aby protestnú akciu ukončil. Pašinjan to však odmietol. Svojich prívržencov naopak vyzval, aby - bez použitia násilia - zablokovali všetky prístupy k parlamentu, prenikli do budov štátnych orgánov, prehradili ulice i obmedzili prepravu v metre.



Napriek týmto snahám demonštrantov sa väčšina poslancov v utorok ráno dostavila do budovy parlamentu, do ktorého blízkosti boli stiahnuté policajné posily, obrnená technika i vodné delá.



Velenie arménskej polície upozornilo, že je pripravené rozohnať zhromaždenie zvolané opozíciou a použiť pri tom všetky zákonné prostriedky. Novinárov, ktorí protesty monitorujú a zaznamenávajú, polícia vyzvala, aby sa držať od davu "v rozumnej vzdialenosti".



Slzotvorný plyn a omračujúce granáty použila arménska polícia proti opozičným demonštrantom už v pondelok, keď sa s nimi dostala do potýčok po tom, ako začali pochodovať smerom k parlamentu v Jerevane. V nemocniciach potom ošetrili 46 zranených, uviedla v utorok agentúra Interfax.



Poslanci arménskeho parlamentu budú v utorok hlasovať o novom premiérovi. Frakcia vládnucej Republikánskej strany Arménska a poslanecký klub jej koaličného partnera, Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun) do tejto funkcie nominovali exprezidenta Serža Sarkisjana.



Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz.



Opozícia tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Serž Sarkisjan podľa nej vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci.