Protesty v Gaze pokračujú siedmy týždeň, hlásia mŕtveho a 49 zranených

Gaza 11. mája (TASR) - Jeden človek prišiel o život a ďalších najmenej 49 ľudí utrpelo v piatok strelné zranenia počas protiizraelských protestov, ktoré už siedmy týždeň prebiehajú pri hraničnom plote v pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze je obeťou 40-ročný muž, ktorého izraelskí vojaci strelili do hrude. Zo 49 osôb je sedem vo vážnom stave.



Desiatky ďalších ľudí museli ošetriť po zásahu slzotvorným plynom. Sú medzi nimi aj dvaja novinári a jeden zdravotník, ktorých zasiahli kanistre so slzotvorným plynom. Jeden zo žurnalistov pracoval pre agentúru DPA.



Cieľom hromadných protestov, ktoré od konca marca každý piatok organizuje palestínske militantné hnutie Hamas, je prelomenie pozemnej, námornej a vzdušnej blokády pásma Gazy. Organizátori tiež požadujú, aby sa palestínski utečenci a ich potomkovia mohli vrátiť do svojich pôvodných domovov na území dnešného Izraela.



Protestné akcie majú kulminovať 14. a 15. mája pri príležitosti 70. výročia vzniku Izraela. Palestínčania označujú deň vzniku židovského štátu výrazom "nakba" (katastrofa), pretože počas izraelskej vojny za nezávislosť prišli o svoje domovy státisíce palestínskych Arabov.



Počas súčasnej vlny protestov prišlo od konca marca o život už najmenej 41 Palestínčanov a ďalších zhruba 1700 utrpelo zranenia. Väčšinu obetí tvoria osoby, ktoré sa napriek varovaniam približujú k plotu oddeľujúcemu pásmo Gazy od Izraela, podľa ktorého sa militanti z Hamasu pod pláštikom protestov pokúšajú prelomiť izraelské hranice.



Ľudskoprávne organizácie obviňujú Izrael z neprimerane tvrdých zákrokov voči demonštrantom, ktorí pália pneumatiky a hádžu na izraelských vojakov kamene a zápalné fľaše. Podľa Izraela vojaci strieľajú len na hlavných podnecovateľov nepokojov, čo sú spravidla členovia militatných skupín.