Protesty v Hongkongu sa rozšírili do ďalších častí mesta

Hongkong 6. augusta (TASR) - Prodemokratické protesty v Hongkongu sa v pondelok rozšírili do ďalších častí mesta, kde došlo k viacerým potýčkam medzi demonštrantami a miestnou poriadkovou políciu. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová medzitým varovala pred "mestom na pokraji veľmi vážnej situácie". Informovala o tom agentúra AFP.



V poradí už tretia noc násilných stretov medzi demonštrantami a bezpečnostnými zložkami sa v Hongkongu začala po tom, ako generálny štrajk cez deň ochromil dopravu v tomto dôležitom finančnom centre.



Aktivisti v priebehu dňa narušili počas dopravnej špičky premávku prímestských vlakov, na viacerých miestach organizovali demonštrácie, obliehali policajné stanice a strieľali tehly z prakov na budovu parlamentu, zatiaľ čo generálny štrajk ochromil leteckú dopravu na jednom z najfrekventovanejších letísk na svete.



Polícia medzitým zakročila proti demonštrantom slzotvorným plynom na 11 miestach, v snahe potlačiť množiace sa akcie protestu. K najnásilnejším potýčkam došlo pred budovou miestneho parlamentu, ktorý protestujúci ostreľovali tehlami z veľkých prakov.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v tejto súvislosti vyhlásila, že demonštranti sa snažia dostať mesto "na pokraj veľmi nebezpečnej situácie".



Predstavitelia polície vyhlásili, že od 9. júna, kedy sa v oblasti začali protesty, použili viac než 1000 nádob so slzotvorným plynom a 160 gumových projektilov, pričom zadržaných bolo 160 osôb a zranenia utrpelo 139 príslušníkov polície.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, je už deviaty týždeň dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo Lamová vyhlásila tento zákon za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.