Protesty v Moskve: Rusko kritizuje zasahovanie zo strany USA a Nemecka

Policajti blokujú demonštrantov počas protestu v Moskve 14. júla 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa oficiálnou cestou obráti na vlády USA a Nemecka v súvislosti s konaním ich diplomatických misií v Moskve, ako aj v spojitosti so spôsobom, akým niektoré médiá týchto krajín informovali o nepovolenej demonštrácii, ktorá sa konala 3. augusta v Moskve.V pondelok to vo vysielaní televízie Rossija-1 oznámila hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Uviedla, žeZacharovová hovorila o zasahovaní do vnútorných záležitostí Ruska v súvislosti s pochodom prívržencov opozície po bulvároch obklopujúcich historické jadro Moskvy, ktorý sa konal uplynulú sobotu na podporu úradmi odmietnutých kandidátov na posty poslancov v moskovskom mestskom zastupiteľstve.Podľa webového servera OVD-Info, ktorý monitoruje zadržiavanie opozičných aktivistov a organizuje pre nich právnu a inú pomoc, bolo počas pochodu políciou a národnou gardou zadržaných 1001 ľudí. Medzi nimi boli podľa tohto zdroja aj náhodní okoloidúci.Zacharovová v pondelok kritizovala veľvyslanectvo USA v Moskve za to, že zverejnilo. Okrem toho hovorkyňa veľvyslanectva podľa Zacharovovej aj komentovala výsledky úradmi nepovoleného zhromaždenia, pričom uviedla, že došlo k porušeniu ruskej ústavy.Zacharovová vo svojom vyjadrení pre televíziu kritizovala aj ruskú redakciu rozhlasovej stanice Deutsche Welle za to, že v ruštine vyzvala Moskovčanov, aby sa na proteste zúčastnili." uviedla Zacharovová.Protestné zhromaždenia a akcie sa v Moskve konajú od 14. júla, keď moskovská volebná komisia zverejnila svoje rozhodnutie o odmietnutí žiadostí o registráciu, ktoré podali viacerí nezávislí kandidáti uchádzajúci sa o post poslanca Moskovskej mestskej dumy.