Predseda gruzínskeho parlamentu odstúpil

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá pre protesty v Tbilisi predčasne ukončila návštevu Bieloruska, podľa agentúry Interfax uviedla, že záujem na nestabilite v Gruzínsku má Rusko.

Tbilisi 21. júna (TASR) - Predseda gruzínskeho parlamentu Irakli Kobachidze, ktorý zastupuje vládnu stranu Gruzínsky sen, odstupuje z funkcie. Oznámil to v piatok generálny tajomník tejto strany, primátor Tbilisi Kacha Kaladze.



Ku Kobachidzeho demisii došlo na pozadí pouličných protestov v Tbilisi, ktoré vyvolal škandál s ruskou delegáciou, ktorá do gruzínskej metropoly pricestovala na valné zasadnutie Medziparlamentného zhromaždenia pravoslávia (IAO).



Na čele ruskej delegácie bol poslanec Sergej Gavrilov, ktorý predsedal valnému zasadnutiu Medziparlamentného zhromaždenia pravoslávia (IAO, ruská skratka MAP), ktoré sa konalo v budove gruzínskeho parlamentu a Gavrilov na ňom hovoril po rusky.



Opozičné strany to označili za prejav pohŕdania a následne vyzvali občanov, aby prišli na protestné zhromaždenie pred parlament, kde však voči nim polícia zasiahla vodnými delami, slzotvorným plynom a streľbou s použitím gumených projektilov. Nepokoje si vyžiadali najmenej 240 zranených.



Účastníci protestov žiadali rezignáciu predsedu gruzínskeho parlamentu Irakliho Kobachidzeho, ako aj odchod ministra vnútra Giorgiho Gachariu a šéfa bezpečnostnej služby Vachtanga Gomelauriho.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil zasa protesty v Tbilisi za "rusofóbnu provokáciu". Dodal, že prejavy agresie voči ruským občanom oficiálnu Moskvu znepokojujú.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová na Facebooku napísala, že "nepokoje v Tbilisi organizované radikálmi boli provokáciou, ktorá uškodí samotnému Gruzínsku".



K nepokojom v Tbilisi sa vyjadril pre Interfax aj samotný Gavrilov. Uviedol, že to, čo sa tam teraz deje, "je len dôsledkom nekonzistentnej, niekedy absurdnej pozície vedenia Gruzínska, ktoré sa snaží sedieť už ani nie na dvoch stoličkách, ale na troch alebo piatich: snaží sa udržiavať dobré susedské vzťahy, prilákať investície a rozvíjať kultúru, pričom už tradične sa snažia votrieť do priazne americkým kolegom hrajúc protiruskou kartou".



Vyhlásil tiež, že "radikáli, ktorí útočili počas zasadnutia IAO na ruskú delegáciu, sú napojení na gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho".