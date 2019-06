Proti Babišovi protestovalo vyše štvrť milióna ľudí

Na nedeľňajšie zhromaždenie v Prahe prišli ľudia z celého Česka. Podľa spravodajských portálov v meste kolabovala doprava i siete mobilných operátorov.

Praha 23. júna (TASR) - Demonštrácia proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi, ktorá sa konala v nedeľu na pražskej Letenskej pláni, prilákala vyše 258.000 ľudí. Spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz to uviedli na základe výpočtu mobilného operátora T-Mobile. Išlo tak zrejme o najväčšiu demonštráciu v Prahe od roku 1989.



Nedeľňajšou demonštráciou na Letenskej pláni vyvrcholila v Česku séria protestov za nezávislosť justície a lepšiu vládu. Organizátori zo spolku Milión chvíľok pre demokraciu však v priebehu zhromaždenia oznámili, že ďalšiu demonštráciu na tomto mieste plánujú 16. novembra, zatiaľ čo nasledujúci deň sa má demonštrovať v "stovkách obcí" po celom Česku. Predpokladajú totiž, že sa dovtedy Babišove problémy prehĺbia.



Spolok nevylučuje ani skoršie protesty, pokiaľ by došlo k "mimoriadnym udalostiam" alebo "porušeniu pravidiel demokratickej hry", uviedol iDNES.cz.



V Česku sa už niekoľko týždňov konajú demonštrácie za nezávislosť justície a za odchod premiéra Babiša, ako aj ním dosadenej ministerky spravodlivosti Marie Benešovej, ktorá vystriedala koncom apríla dovtedajšieho ministra Jana Kněžínka. Ten oznámil svoj úmysel odstúpiť deň po tom, čo prokuratúra informovala o návrhu na podanie žaloby v kauze rekreačnej farmy Čapí hnízdo, v ktorej ide o údajné zneužitie európskych dotácií. Medzi obvinenými je aj Babiš, ten však celý prípad označuje za politickú kauzu.



Na nedeľňajšie zhromaždenie v Prahe prišli ľudia z celého Česka. Podľa spravodajských portálov v meste kolabovala doprava i siete mobilných operátorov. Demonštrácia sa skončila po necelých troch hodinách spievaním štátnej hymny. Záchranári počas nej ošetrili 60 ľudí, ktorých postihol kolaps, nevoľnosť alebo utrpeli menšie úrazy. Sedem ľudí podľa iDNES.cz previezli do nemocnice.



Na demonštrácii sa zúčastnili aj viacerí politici, medzi rečníkmi sa však neobjavili. Na pódiu vystúpili okrem aktivistov aj známi umelci, ako sú Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Viacerí českí politici poskytli k protestu vyjadrenia.



Podpredseda Babišovho hnutia ANO Jaroslav Faltýnek podľa svojich slov rešpektuje právo každého vyjadriť svoj názor, uviedol iDNES.cz. "Ale vecne ich dôvodom vlastne nerozumiem," povedal a dodal, že v krajine majú nezávislú justíciu, ktorú nespochybňuje nikto okrem organizátorov protestov.



Predseda strany Piráti Ivan Bartoš sa demonštrantom poďakoval za to, že nemlčia. "Občianska spoločnosť je zásadným pilierom demokracie a obavám, ktoré vás vedú do ulíc a námestí po celej Českej republike, úplne rozumiem. Demokracia si vyžaduje prácu, starostlivosť i osobnú angažovanosť. Ďakujem za ne," povedal.



Podporu demonštrantom vyjadril aj predseda opozičnej strany ODS Petr Fiala.



Samotný Babiš v nedeľu vyhlásil, že stále nerozumie, proti čomu ľudia demonštrujú. "Myslím si, že nie som arogantný, a nemám k tomu čo povedať," reagoval podľa spravodajských portálov na obvinenie zo strany demonštrantov, že spolu s prezidentom Milošom Zemanom vytvára prostredie arogancie moci.