Proti korupcii demonštrovalo v Kyjeve 5000 nacionalistov

Kyjev 23. marca (TASR) - Zhruba 5000 nacionalisticky orientovaných Ukrajincov protestovalo v sobotu v metropole Kyjev. Demonštranti vyzývali na zatknutie osôb podozrivých z korupcie v ukrajinskej armáde, o ktorej vo februári informovali miestni investigatívni novinári.



Stúpenci ukrajinskej krajnej pravice demonštrujú proti korupcii už niekoľko týždňov, približuje agentúra AP.



Ukrajinskí investigatívni novinári vo februári informovali o prípade sprenevery v armáde, do ktorej mali byť zapletené osoby blízke prezidentovi Petrovi Porošenkovi a tiež továreň, ktorú má tento politik pod kontrolou.



Kauza sa stala jednou z ústredných tém vyhrotenej kampane pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré sa na Ukrajine budú konať 31. marca.



Porošenko by si rád vo voľbách zabezpečil znovuzvolenie do úradu, jeho popularita však klesá práve pre korupčné kauzy na vysokých miestach, ekonomickú recesiu i konflikt s Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny, ktorí si od roku 2014 vyžiadal už zhruba 13.000 obetí na životoch.



Favoritom predvolebných prieskumov je ukrajinský komik Volodymyr Zelenskyj. Na druhom mieste sa ešte pred Porošenkom umiestňuje expremiérka Julija Tymošenková.