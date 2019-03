Proti osýpkam sa nezaočkovalo vyše 80.000 českých detí

Čoraz viac ľudí nedáva svoje deti proti osýpkam zaočkovať, ale práve očkovanie detí je kľúčové pre zamedzenie šírenia ochorenia.

Praha 27. marca (TASR) - Zaočkovanosť proti osýpkam v Česku naďalej klesá, a to k hraničným hodnotám. Podľa najnovších údajov českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky nebolo v roku 2017 očkovaných 80.578 detí, hoci očkovanie je povinné. V roku 2016 bolo takýchto detí iba 16.418, napísal v stredu portál Novinky.cz.



Čoraz viac ľudí nedáva svoje deti proti osýpkam zaočkovať, ale práve očkovanie detí je kľúčové pre zamedzenie šírenia ochorenia. Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam — zo 100 infikovaných osôb ochorie 99.



"Zaočkovanosť teraz klesla na 93 percent. V Prahe, kde je najvyššia koncentrácia nákazy, je len 86 percent. Takéto číslo už populáciu nechráni, je na hranici hazardu so zdravím a životmi ľudí," varovala v stredu v Poslaneckej snemovni predsedníčka zdravotného výboru Věra Adámková.



Poslankyňa ďalej upozornila, že osýpky sú všeobecne pokladané za málo nebezpečnú chorobu, ale opak je pravdou. Podľa jej slov sú osýpky veľmi závažné ochorenie. "Prináša so sebou rad komplikácií. Napríklad osýpkový zápal pľúc, ktorý je veľmi nebezpečný u jedincov s narušenou imunitou, alebo zápal mozgu," uviedla Adámková. Varovala tiež, že v prípade tehotných žien predstavuje táto vírusová nákaza veľké riziko pre vyvíjajúci sa plod.



Celoživotnú imunitu proti osýpkam má len ten človek, ktorý chorobu prekonal — ani očkovanie totiž nechráni stopercentne. Objavili sa prípady nakazených, ktorí boli očkovaní dokonca dvakrát.



Od začiatku tohto roka ochorelo už viac ako 366 ľudí; podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha môže byť tento rok chorých až 1000 ľudí, napísal portál Novinky.cz.