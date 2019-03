Proti Svetovému kongresu rodín protestovali vo Verone tisíce ľudí

Na vyjadrenie nesúhlasu s týmto podujatím vyzvali feministické organizácie, odbory a ľavicové zoskupenia.

Verona 30. marca (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc talianskeho mesta Verona, aby protestovali proti konferencii konzervatívnych kresťanských skupín, ktorú v tomto meste usporiadalo americké hnutie Svetový kongres rodín. Na vyjadrenie nesúhlasu s týmto podujatím vyzvali feministické organizácie, odbory a ľavicové zoskupenia, informovala tlačová agentúra DPA.



Podľa agentúry AFP prechádzal centrom Verony "pestrofarebný" sprievod aktivistov presadzujúcich práva žien i sexuálnych menšín, pričom niektorí z nich prišli z iných európskych krajín, ako sú Británia, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko či Švajčiarsko. Miestne noviny odhadli účasť na 20.000 - 30.000 osôb, zatiaľ čo organizátori hovorili až o 100.000 účastníkoch.



Mnohí z odporcov konferencie spievali pieseň "Bella Ciao", hymnu talianskeho protifašistického odboja z druhej svetovej vojny, a niesli transparenty s heslami ako "Naše telá a naše túžby - sme to my, kto rozhoduje".



Každoročné podujatie Svetového kongresu rodín, ktoré sa koná tentoraz vo Verone, je podľa DPA charakterizované ako zhromaždenie ultrakonzervatívnych kresťanov a pravicových politikov, stavajúcich sa proti interrupciám či manželstvám homosexuálov. Vatikán sa od konferencie vo Verone dištancoval.



Medzi rečníkmi bol v sobotu aj taliansky minister vnútra Matteo Salvini, líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu. Partneri z Hnutia piatich hviezd, ktoré tvorí s Ligou Severu vládnu koalíciu, prezentované hodnoty naopak odmietli.



Salvini už predstihu vyhlásil, že Taliansko by sa nemalo vzdávať "spoločenských výdobytkov" z uplynulých rokov, pričom sa vyslovil proti sprísňovaniu zákonov o interrupciách alebo rozvodoch. Podľa vlastných slov mu ide len o to, ako pomôcť talianskym rodinám.