Proti Trumpovi protestujú v Škótsku tisíce ľudí, on si hrá golf

Edinburgh/Turnberry 14. júla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotou do ulíc škótskej metropole Edinburgh na protest proti prebiehajúcej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojenom kráľovstve. Obdobné demonštrácie podľa agentúry AP prebiehajú aj vo viacerých ďalších škótskych mestách, tá Edinburghu bola však dosiaľ najväčšia. Podľa polície prilákala okolo 9000 ľudí, samotní organizátori tvrdia, že do ulíc škótskej metropole vyšlo až okolo 60.000 demonštrantov, informovala stanica BBC.



Demonštranti pochodovali v Edinburghu od škótskeho parlamentu po miestny verejný park The Meadows. Na proteste nechýbal ani obrovský balón zobrazujúci Trumpa ako rozčúlené, panovačné dieťa s mobilným telefónom v ruke, aký sa už v piatok objavil na demonštrácii v Londýne. Vypustenie tohto balóna nepovolili pred škótskym parlamentom, v parku sa však objaviť mohol. Pochod prebiehal vo veselej karnevalovej nálade a sprevádzali ho aj hudobníci hrajúci na gajdách či tamburínach. Akcia pokračovala v parku prejavmi, čítaním poézie i hudobnými vstupmi.



Samotný Trump hral v čase demonštrácií golf vo svojom rezorte v Turnberry v západnom Škótsku, kde trávi momentálne aj s manželkou Melaniou víkend, a síce súkromnú časť svojej návštevy v Británii a podľa slov svojich poradcov sa pripravuje na nadchádzajúci summit vo fínskej metropole Helsinky, kde sa už v pondelok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Aj neďaleko Trumpovho škótskeho letoviska sa v sobotu konala drobnejšia pokojná demonštrácia - protestný piknik na pláži. Demnoštranti pokrikovali heslá ako "Trump je rasista!" či "Trump je klamár!". Jedna žena sa tiež pokúsila vyliezť na múr obklopujúci samotný rezort, polícia ju však včas zastavila.



Demonštrantov od Trumpovho rezortu oddeľuje celý rad zhromaždených policajtov vrátane príslušníkov jazdnej polície. Na rezort dohliadajú z výšky i ostreľovači.



Škótska polícia skôr v sobotu potvrdila, že pátra po paraglajdistovi, ktorý ešte v piatok večer preletel nad rezortom Turnberry s protestným transparentom organizácie Greenpeace. Muž podľa polície narušil bezletovú zónu nad hotelom v Turnberry v západnom Škótsku a spáchal tak trestný čin.



Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace oznámila, že paraglajdista rozvinul transparent s nápisom "Trump: hlboko podpriemerný" na protest proti prezidentovej environmentálnej a migračnej politike. Greenpeace zároveň uviedla, že o chystanom husárskom kúsku informovala políciu asi desať minút pred tým, než k samotnému preletu došlo.



Donald Trump pricestoval vo štvrtok na svoju prvú oficiálnu návštevu Spojeného kráľovstva v úrade prezidenta. V Londýne proti jeho politike protestovalo v piatok popoludní podľa organizátorov okolo 100.000 ľudí. Z Turnberry odletí americký prezident do fínskeho hlavného mesta Helsinki na pondelkový summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.