Provládny Magyar Idők vychádza od stredy pod názvom Magyar Nemzet

Nový šéfredaktor Attila Ballai, ktorý na tomto poste vystriedal Otta Gajdicsa v súvislosti so zmenou názvu uviedol, že čitateľom ponúknu konzervatívny, národne orientovaný denník.

Budapešť 6. februára (TASR) - Maďarský provládny denník Magyar Idők vyšiel s týmto názvom v utorok naposledy - od stredy periodikum vychádza už ako Magyar Nemzet. Nový šéfredaktor Attila Ballai, ktorý na tomto poste vystriedal Otta Gajdicsa, v rozhovore pre komerčný rozhlas InfoRádió v súvislosti so zmenou názvu uviedol, že čitateľom ponúknu konzervatívny, národne orientovaný denník.



Ballai zdôraznil, že v súlade s tradíciou niekdajšieho denníka Magyar Nemzet, ktorý založili v roku 1938, nemieni podľahnúť ani ľavicovému, ani pravicovému extrémizmu. "Budeme hľadať odpovede aj na to, aký osud čaká o dve-tri generácie Maďarsko, Európu i svet," dodal s poznámkou, že z niekdajšieho denníka Magyar Nemzet by chcel zachovať umiernenosť, eleganciu, triezvosť a istý nadhľad.



Denník však podľa jeho slov zachová provládny charakter s tým, že "ak vláda zo 100 rozhodnutí urobí 96 dobrých, tak dobré noviny tie štyri zlé rozhodnutia podrobia kritike".



Protivládny spravodajský server 444.hu podotkol, že na titulke prvého vydania denníka so staronovým názvom Magyar Nemzet prekvapujúco nie je žiadna zmienka o americkom finančníkovi Georgeovi Sorosovi, dokonca ani o migrantoch. Tí sa objavujú až v správach prevzatých z agentúry MTI.



Spravodajský server 24.hu poznamenal, že denník patrí do kritizovanej neziskovej Nadácie stredoeurópskej tlače a médií (KESMA), v ktorej sa skoncentrovali médiá blízke vláde premiéra Viktora Orbána.



Server zistil, že z internetového archívu vlani zatvoreného Magyar Nemzetu vymazali kritické články voči Orbánovmu kabinetu.



Opozičný veľkoformátový denník Magyar Nemzet bol v posledných rokoch jedným z dvoch opozičných denníkov v krajine. Magyar Nemzet vtedy vlastnil štyri roky magnát Lajos Simicska, niekdajší spojenec pravicového premiéra Viktora Orbána a jeho terajší najzarytejší odporca. Simicska však denník po vlaňajších aprílových voľbách zrušil.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach