Prúdenie cudzincov do Nemecka sa vlani mierne znížilo

Berlín 12. apríla (TASR) - Počet osôb s cudzím štátnym občianstvom žijúcich v Nemecku sa vlani medziročne zvýšil o 5,8 percenta. Vyplýva to z údajov nemeckého spolkového štatistického úradu Destatis, podľa ktorého sa napriek tomu nárast nových cudzincov v západoeurópskej krajine spomaľuje. Informuje o tom agentúra AP.



Úrad vo štvrtok uviedol, že v roku 2017 registrovali v Nemecku - krajine s 82 miliónmi obyvateľov - 10,62 milióna osôb iba so zahraničným občianstvom. Predvlani bolo toto číslo 10,04 milióna.



Populácia cudzincov narástla v Nemecku v rokoch 2015 a 2016 - keď do Európy prišiel viac než milión blízkovýchodných utečencov - o 11,7 percenta a o 10,2 percenta.



V roku 2017 mali medzi cudzincami prichádzajúcimi do Nemecka podľa Destatisu najväčší podiel občania z východoeurópskych členských štátov Európskej únie.