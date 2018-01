Silná víchrica narušila v Európe dopravu, vyžiadala si už 11 životov

Obete na životoch hlásili z Holandska, Belgicka, Nemecka i Talianska.

Amsterdam/Berlín/Brusel/Rím/Bukurešť/Praha 18. januára (TASR) - Problémy, ktoré v západnej Európe - najmä v Belgicku, Holandsku a Nemecku - spôsobil orkán Friederike, sa postupne presúvajú smerom na východ.



Prudký nárazový vietor sprevádzaný miestami i snehovými zrážkami vyčíňa vo viacerých lokalitách Poľska i Českej republiky.



Vážne problémy spôsobuje energetikom, cestárom, ale narušuje i plynulosť železničnej a leteckej dopravy.



V Poľsku hlásia tisícky ľudí bez elektrickej energie, či "odviate autobusy v priekopách", vyplýva z informácií spravodajskej televízie TVN24.



Výpadky dodávok elektriny zaznamenal od západu smerom na východ postupne aj český ČEZ. Vo štvrtok okolo 21.00 h registrovali v ČR okolo 60 porúch energetickej siete, bez dodávok elektriny bolo asi 30.000 odberných miest, čo je však o 10.000 menej ako o dve hodiny skôr.



Situácia by sa však podľa predpovedí meteorológov mala postupne zlepšovať.



Pre vyvrátené stromy na železničných tratiach sú viaceré z nich v súčasnosti mimo prevádzky. Na odstránení prekážok sa intenzívne pracuje.



To isté platí aj o cestných komunikáciách, hlavne na severe ČR, kde zrejme až do piatka zostane neprejazdný necelé dva kilometre dlhý úsek cesty Česká Lípa-Horní Libchava.



Počet obetí orkánu Friederike sa podľa dostupných informácií zvýšil medzičasom na 11. Iba v Nemecku si vyžiadal podľa aktualizovaných správ internetového vydania denníka Bild i tlačovej agentúry DPA už najmenej šesť životov, v Holandsku zahynuli traja ľudia, v Belgicku a Taliansku registrujú naďalej po jednej obeti.



Popri vážnych komplikáciách prepravcov je na východe Nemecka okolo 65.000 domácností bez elektrickej energie. Nemecké železnice avizovali na piatok obnovenie dočasne pozastavenej prevádzky, avšak s istými lokálnymi obmedzeniami.



V Británii vypadávala elektrina, polícia hodiny naháňala vlka

Zrejme silná víchrica spôsobila, že z útulku v dedine Beenham v anglickom grófstve Berkshire ušiel vo štvrtok vlk. Divé zviera bolo na úteku zhruba šesť hodín. Následne sa ho polícii podarilo chytiť, pričom neutrpelo nijaké zranenia, informovala spravodajská stanica BBC.



Vlk s menom Torak utiekol z útulku britskej neziskovej organizácie Wolf Conservation Trust, ktorá sa snaží vyvracať mýty a mylné predstavy o vlkoch a v Beenhame poskytuje momentálne útočisko desiatke týchto zvierat. Miestna polícia následne varovala miestne školy i obyvateľov a vyzvala ich, aby nevychádzali von.



Útek vlka podľa prvých správ a vyjadrení svedkov zapríčinil silný vietor, v dôsledku ktorého v útulku spadol plot. Vedenie zariadenia však neskôr uviedlo, že vstup do ohrady mohol niekto nechať otvorený aj zámerne.



Britániou sa vo štvrtok prehnala víchrica s vetrom dosahujúcim v nárazoch rýchlosť 110 kilometrov za hodinu, ktorá zasiahla i mnohé európske krajiny. Silný vietor vyvracal stromy, spôsobil materiálne škody a narušil najmä železničnú dopravu. Bez elektriny je na juhovýchode Anglicka stále okolo 9700 domov, informovala BBC.



Vietor podľa meteorológov medzičasom už zoslabol, mrazivé počasie má však aj naďalej pretrvávať na severozápade územia. Pre Škótsko, Severné Írsko i sever Anglicka je až do piatku v platnosti výstraha pred snežením a ľadom. Úrady zároveň varovali pred ďalšími možnými výpadkami elektrického prúdu i meškaniami v doprave.