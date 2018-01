Prudký vietor narušil lodnú dopravu v Egejskom mori

Trajekt bez cestujúcich, zakotvený blízko aténskeho prístavu Pireus, sa uvoľnil a začalo ho nekontrolovane unášať na more.

Atény 18. januára (TASR) - Prudký vietor spôsobil vo štvrtok chaos v Egejskom mori, kde došlo k narušeniu trajektovej dopravy a jedno z plavidiel sa uvoľnilo z kotviska. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala správy gréckej televíznej stanice ERT a vyjadrenia pobrežnej stráže.



Trajekt bez cestujúcich, zakotvený blízko aténskeho prístavu Pireus, sa uvoľnil a začalo ho nekontrolovane unášať na more. Posádkam remorkérov sa podarilo neovládané plavidlo po niekoľkých manévroch pripojiť lanami a odvliekli ho do bezpečia. Podľa nemenovaného dôstojníka pobrežnej stráže, ktorého citovala DPA, bola táto akcia "vzhľadom na víchricu veľmi nebezpečná".



Pre nepriaznivé počasie boli vo štvrtok ráno zrušené desiatky trajektových spojov v oblasti gréckeho súostrovia Kyklady. V Aténach, Pireu a na polostrove Peloponéz hasiči odstraňovali z ciest popadané stromy a bilbordy.



Grécka národná meteorologická služba ráno varovala, že počas najbližších 12 hodín treba očakávať naďalej prudký vietor so silou "deväť až desať".



Veterné počasie medzitým spôsobuje problémy a v iných európskych krajinách vrátane Holandska, kde národný letecký dopravca KLM zrušil 220 letov. Meteorológovia v Nemecku podľa DPA varovali, že vo štvrtok zasiahnu mnohé časti krajiny nárazy vetra s rýchlosťou do 115 kilometrov za hodinu, vo vyšších polohách až do 160 kilometrov.



Okrem silného vetra, ktorý sprevádza postupujúcu tlakovú níž, predstavujú v Nemecku nebezpečenstvo aj klzké cesty. Vo viacerých spolkových krajinách bolo prerušené školské vyučovanie a obyvateľom radia, aby radšej zostali doma.