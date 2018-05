Prvá lietadlová loď čínskej výroby absolvovala námorné skúšky

Plavidlo s výtlakom 50.000 ton, ktoré má zatiaľ len pracovné označenie Typ 001A, absolvovalo všetky stanovené úlohy.

Peking 18. mája (TASR) - Prvá čínska lietadlová loď domácej výroby ukončila v piatok úspešne päť dní trvajúce námorné skúšky a vrátila sa do domovského prístavu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie čínskeho vojenského námorníctva.



Plavidlo s výtlakom 50.000 ton, ktoré má zatiaľ len pracovné označenie "Typ 001A", absolvovalo všetky stanovené úlohy. Do služby má byť uvedené do roku 2020 po absolvovaní skúšok štartov a pristátí na letovej palube.



Je to druhé plavidlo svojho druhu, ktorým Čína disponuje. Jedinou prevádzkyschopnou lietadlovou loďou čínskych námorných síl je Liao-ning sovietskej výroby, ktorá bola zakúpená od Ukrajiny v roku 2012 a výrazne prestavaná.



Novú lietadlovú loď spustili na hladinu vlani. Počas skúšobnej plavby sa otestovali jej pohonné a navigačné systémy. Nové plavidlo ani loď Liao-ning nemajú jadrový pohon, každé však na svojej palube pojme zhruba 40 lietadiel.