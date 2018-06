Prvá tohtoročná skupina sýrskych utečencov sa vydala do vlasti

Podľa libanonských úradov sa v krajine momentálne zdržiava približne milión registrovaných občanov Sýrie, čo výrazne negatívne ovplyvňuje už aj tak krehké hospodárstvo Libanonu.

Arsál 29. júna (TASR) - Celkovo 294 Sýrčanov odišlo vo štvrtok z Libanonu a vrátili sa do svojej vlasti. Ide o tohtoročnú prvú skupinu sýrskych utečencov, ktorí našli dočasný domov v Libanone, a mohli sa vrátiť do svojej vojnou zmietanej domoviny, informovala agentúra AP.



Vedúci komisie pre sýrskych navrátilcov Chálid Absúl-Azíz však uviedol, že o povolenie na prechod hranice požiadalo na štvrtok až 472 občanov Sýrie. Celkovo prejavilo záujem o návrat do vlasti 3194 Sýrčanov.



Ide o súčasť programu libanonskej vlády na repatriáciu sýrskych občanov, ktorú Bejrút označuje za dobrovoľnú. Podľa libanonských úradov sa v krajine momentálne zdržiava približne milión registrovaných občanov Sýrie, čo výrazne negatívne ovplyvňuje už aj tak krehké hospodárstvo Libanonu.



Návrat občanov Sýrie do vlasti sa stal predmetom sporu medzi libanonskou vládou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Bejrút obvinil UNHCR z toho, že presviedča utečencov, aby sa naspäť do Sýrie zatiaľ nevracali.



UNHCR tieto obvinenia odmieta a spolu s niektorými organizáciami na ochranu ľudských práv označili návrat sýrskych občanov za predčasný, keďže v krajine stále prebieha vojna.



Libanonská vláda však argumentuje, že sýrskej vláde a jej spojencom sa podarilo získať späť takmer celú časť územia okupovaného protivládnymi vzbúrencami a zabezpečiť dostatočnú stabilitu krajiny na návrat svojich občanov.



Zástupkyňa riaditeľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch pre Blízky východ Lama Fakihová uviedla, že Sýrčania v mnohých prípadoch odchádzajú z Libanonu pre nepriaznivé životné podmienky, obmedzenia pohybu vrátane nemožnosti zapísať deti do škôl.



Medzi utečencami, ktorí sa rozhodli pre návrat, sú aj Muhammad Sulajmán Darviš a jeho deväťročná vnučka Isrá. Do libanonského pohraničného mesta Arsál utiekli v roku 2013. Rodičia dievčaťa zostali v Sýrii, v dedine Suhul. "Kým som tu bývala, moji rodičia mi veľmi chýbali," povedala Isrá. "Pravidelne som si s nimi telefonovala, no teraz som už aj zabudla, ako vyzerajú," povedala.



"Dúfam, že vojna, ktorá nás rozdelila, sa skončí a všetci sa budeme môcť opätovne stretnúť v Sýrii," povedala Darvišova manželka. Tá zatiaľ zostáva v Libanone, ale dúfa, že čoskoro bude môcť prísť za svojím manželom a zvyškom rodiny.