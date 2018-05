Prvé referendum o vláde s ANO vyhral v Prahe Hamáček

Predseda ČSSD Jan Hamáček však priznal, že celkové výsledky referenda môžu byť tesné.

Praha 22. mája (TASR) - Čiastkové výsledky vnútrostraníckeho referenda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Prahe ukázali, že väčšina straníkov miestnej organizácie sociálnych demokratov Dejvice - Bubeneč hlasovala pre vstup ČSSD do vlády s ANO. Oznámil to v pondelok večer tamojší predseda Štěpán Stupčuk. Predseda ČSSD Jan Hamáček však priznal, že celkové výsledky referenda môžu byť tesné, píše spravodajský server Aktuálně.cz



"Z celkového počtu 46 členov prišlo vyjadriť názor v referende 37 členov, čo je vyše 80 percent. Z toho 29 členov sa vyslovilo za vstup ČSSD do vlády a osem tento vstup odmietlo," uviedol Stupčuk.



Vedenie ČSSD pritom nechce, aby jednotlivé organizácie zverejnili výsledky referend, a počkali až do polovice júna, keď bude jasný výsledok pre celé Česko.



Veľká anketa redakcie Aktuálně.cz pritom ukázala, že sily priaznivcov a odporcov vládnutia s ANO sú vyrovnané, čo tuší aj Hamáček. "Bude to tesné, ale nechcem tipovať, ktorý názor prevládne," povedal predseda ČSSD.



Rozdelení sú aj v najužšom vedení ČSSD



Spravodajský server Novinky.cz v utorok informoval, že aj najužšie vedenie sociálnych demokratov je rozdelené. I preto sa predseda ČSSD snažil na Facebooku presvedčil svojich spolustraníkov, aby hlasovali kladne. "Skúste mi dôverovať. Nie ma podceňovať! Babiša sa nebojím. Dokázali sme si vytvoriť vzájomný rešpekt a dôveru. Nie som naivný a viem, že vstupom do vlády sa boj ešte len začne. Dokážem ho prinútiť k dohodám a ich plneniu. Andrej Babiš pozná veľmi dobre poistky, ktoré zaručujú, že vláda bez nás skončí. Nebojme sa!" napísal v pondelok Hamáček.



Hamáček, prvý podpredseda ČSSD Jiří Zimola a podpredsedníčka tejto strany Jana Fialová sú za vytvorenie koalície s hnutím ANO, ktorú bude podporovať Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Ako bude hlasovať, zatiaľ nie je rozhodnutý podpredseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna, ktorý sa donedávna klonil skôr k variante do vlády vstúpiť, hoci jeho domovská organizácia v Ústí nad Labem koalíciu s ANO kritizuje. "Rozhodujem sa," povedal pre denník Právo.



Ostatní podpredsedovia - pardubický hajtman (župan) Martin Netolický a poslanec Roman Onderka - zatiaľ svoj postoj nezverejnili.



"Neoznámil som a neoznámim. Som presvedčený, že hlasovanie o vstupe do vlády je taká zásadná vec pre Českú republiku a ČSSD, že každý sociálny demokrat sa má rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A nie na odporúčanie straníckeho orgánu alebo jeho predstaviteľov," napísal Právu Onderka. Podobne sa k otázke nedávno vyjadril aj Netolický.



Predseda Senátu Milan Štěch i predseda senátorského klubu Petr Vícha sú ostro proti vláde. Nerozhodnutý zostáva predseda poslaneckého klubu Jan Chvojka, analyzujú Novinky.cz.