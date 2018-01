HLASY SÚ SČÍTANÉ: Do druhého kola volieb postupujú Zeman a Drahoš

Ak voliči poslúchnu porazených kandidátov, môže zvíťaziť Drahoš



Babiš: Ak chce Zeman uspieť, mal by upustiť od orientácie na Východ

Europoslankyňu Dlabajovú teší prepad kandidátov kritizujúcich EÚ

Zemana podporí Klaus, Drahoš očakáva podporu od neúspešných kandidátov

Českí voliči počas hlasovania v prvom kole prezidentských volieb Českej republiky vo volebnej miestnosti v Prahe 12. januára 2018. V Českej republike sa v piatok o 14.00 h začali dvojdňové prezidentské voľby, ktorých favoritom je súčasný prezident Miloš Zeman. Najväčšiu šancu poraziť ho má bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP

Na Slovensku vyhral v českých prezidentských voľbách Jiří Drahoš

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš a jeho manželka Eva sa tešia po zverejnení prvých odhadov prvého kola českých prezidentských volieb v Prahe 13. januára 2018. Do druhého kola prezidentských volieb v ČR, ktoré sa uskutoční o dva týždne, postupujú Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Vyplýva to z takmer úplných volebných výsledkov, ktoré zverejnila Česká televízia. Foto: TASR/AP

Cabada: Ak o dva týždne Zeman prehrá s Drahošom, skončí sa jedna éra

Zeman poďakoval voličom za podporu a zagratuloval Jiřímu Drahošovi

Horáček a Topolánek do druhého kola podporili Jiřího Drahoša

Praha 13. januára (TASR) - Po sčítaní odovzdaných hlasov zo 100 percent volebných okrskov zvíťazil v prvom kole českých prezidentských volieb súčasný prezident Miloš Zeman so ziskom 38,56 percenta, na druhom postupovom mieste skončil akademik Jiří Drahoš, ktorého podporilo 26,60 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 61,92 percenta.Informovala o tom Česká televízia (ČT) s odvolaním sa na Český štatistický úrad (ČSÚ).Ako posledné boli spočítané hlasy v okrskoch v pražských štvrtiach Libuš a Bohnice. Celkovo sa volilo v 14.866 okrskoch, celkový počet platných hlasov bol 5.148.141, čo predstavuje 99,44 percenta z vydaných obálok.Stopercentnú voličskú účasť zaznamenali v obci Čilá v okrese Rokycany, najmenšiu účasť - 23 percent - mali v obci Vřesová v okrese Sokolov. Zemanovou voličskou baštou bola obec Chobot v okrese Strakonice, kde dostal 84 percent hlasov. Drahoš bodoval v obci Staňkovice v okrese Litoměřice, kde získal 75 percent hlasov.Praha je jediným krajom, v ktorom Drahoš zvíťazil nad Zemanom. Získal tu 35,03 percenta hlasov, hlasovalo zaňho 216.167 Pražanov. Na druhom mieste tu skončil Miloš Zeman so ziskom 22,43 percenta hlasov, ktoré mu odovzdalo 138.437 ľudí. V hlavnom meste bola taktiež najvyššia volebná účasť v republike - 67,56 percenta.Miloš Zeman zvíťazil v sobotňajšom prvom kole prezidentských volieb so ziskom 1,98 milióna hlasov. Druhému kandidátovi v poradí Jiřímu Drahošovi odovzdalo hlas 1,36 milióna voličov.Porazení kandidáti Michal Horáček, Mirek Topolánek, Pavel Fischer a Vratislav Kulhánek, ktorým dohromady odovzdalo hlas 1,2 milióna ľudí, vyzvali svojich voličov, aby v druhom kole podporili Drahoša. Ak ich voliči poslúchnu, Drahoš má šancu poraziť súčasnú hlavu štátu, všíma si webový spravodajský portál Novinky.cz.Horáček ponúkol Drahošovi aj priestor na svojich bilbordoch. Marek Hilšer, ktorého volilo 454.000 ľudí, bude podľa svojho vyjadrenia voliť Drahoša, svojim voličom však radiť nechce. Podľa Topolánka je Drahoš dobrou voľbou pre ČR.Mohlo by sa zdať, že ak ich voliči budú konať podľa zmienených pokynov, Drahoš má v druhom kole reálnu šancu Zemana poraziť. Podľa výsledkov prvého kola mu totiž na vyrovnanie zisku Zemana chýba niečo vyše 600.000 hlasov.To ale neznamená, že Zeman nemôže v druhom kole získať viac voličov. Pri prezidentských voľbách v roku 2013 získal v prvom kole 1,24 milióna hlasov, v druhom až 2,7 milióna. Volebná účasť v druhom kole pritom klesla zo 61 na 59 percent.Otázkou však je, ako bude vyzerať kampaň v druhom kole; či sa Zemanovi podarí výrazne zvýšiť počet voličov a či voliči porazených kandidátov skutočne poslúchnu ich odporúčania. Rozhodnúť môže aj televízna debata. Prezident Zeman totiž na povolebnej tlačovej konferencii prijal výzvu Jiřího Drahoša, aby sa s ním v takomto súboji stretol.Po prvom kole prezidentských volieb majú o budúcom víťazovi jasno bookmakeri, ktorí svojimi kurzami favorizujú Jiřího Drahoša. Pred prvým kolom mal najlepšie kurzy na celkové víťazstvo súčasný prezident Zeman. Na Drahošovo víťazstvo je teraz možné staviť v kurzoch zhruba 1,5:1, zatiaľ čo Zemanovo víťazstvo je ocenené kurzami v rozmedzí 2,3 až 2,7:1.Český premiér Andrej Babiš (ANO) zagratuloval v sobotu obom postupujúcim kandidátom prezidentských volieb - súčasnej hlave štátu Milošovi Zemanov i jeho rivalovi Jiřímu Drahošovi.Hnutie ANO nemalo pred voľbami záväzné voličské odporúčanie, premiér však oznámil, že bude voliť Miloša Zemana. Na tom nehodlá podľa svojho aktuálneho vyjadrenia nič meniť ani v druhom kole. Súčasne ale upozornil, že aj keď Zeman zvíťazil výraznejšie než pred piatimi rokmi, situácia sa zmenila, informuje Česká televízia.vyhlásil Babiš. Na úvod žartom pripomenul, že Zeman ho považuje za politika, ktorý príliš nerozumie zahraničnej politike.V prospech Zemana by podľa Babiša mohlo prehovoriť aj to, ak by sa dištancoval od niektorých svojich spolupracovníkov,, a zúčastnil sa aspoň na dvoch televíznych debatách, ktorým sa v rámci predvolebnej kampane dosiaľ vyhýbal. Zároveň by sa mal Zeman podľa Babiša snažiť sceliť rozdelenú spoločnosť.Po sčítaní viac než 99 percent volebných okrskov vedie Zeman so ziskom 38 percent hlasov. Drahošovi dalo hlas 26 percent oprávnených voličov. Volebná účasť dosiahla 61,9 percenta.Zemanovi vyjadrili podporu v druhom kole strany KSČM a SPD, Drahošovi gratulujú strany napravo od stredu. Drahošovi ponúkli podporu neúspešní kandidáti Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek. Petr Hannig podporil Zemana, zatiaľ čo Jiří Hynek sa ešte v tejto záležitosti rozhodne.U voličov, ktorí hlasovali v zahraničí, zvíťazil Jiří Drahoš, ktorý získal vyše 5500 hlasov. Druhé miesto patrí Pavlovi Fischerovi, tretie miesto obsadil Marek Hilšer, štvrté Michal Horáček a piate Miloš Zeman.Česká europoslankyňa Martina Dlabajová, zvolená do europarlamentu ako nezávislá za hnutie ANO Andreja Babiša, je s prvým kolom prezidentských volieb v Českej republike spokojná. Ako uviedla pre TASR, podľa nej je najpozitívnejšou správou to, že sa o víťazovi rozhodne až v druhom kole. Teší ju tiež prepad kandidátov, ktorí sa v kampani vymedzovali proti Európskej únii.zdôraznila Dlabajová, ktorá verí, že jednou z prioritným tém kampane pred druhým kolom volieb bude práve smerovanie krajiny v Európskej únii.Predpokladá, že keďže viacerí kandidáti, ktorí v prvom kole neuspeli, podporili Jiřího Drahoša, budú ich voliči nasledovať tieto odporúčania.konštatovala Dlabajová, ktorá odovzdala svoj hlas v rodnom Zlíne. Podľa nej je ešte predčasné hovoriť o tom, kto má väčšiu šancu uspieť v druhom kole volieb.Podľa preferencií pritom bola možnosť, že Miloš Zeman získa viac ako 50 percentnú podporu už v prvom kole a voľby tak vyhrá. Podľa Dlabajovej sa tak nestalo najmä kvôli tomu, že Česi chceli zmenu a predovšetkým prezidenta, ktorý krajinu lepšie reprezentuje aj v zahraničí.zhodnotila europoslankyňa. Vo vnútri hnutia ANO pritom boli rôzne názory na prezidentské voľby. Aj napriek tomu, že premiér Babiš podporil súčasného prezidenta, Dlabajová bola jedna z tých, ktorá sa vyjadrila v tom zmysle, že Miloš Zeman nie je jej kandidát.Europoslankyňa zároveň dodala, že Zemanov protikandidát v druhom kole volieb je človek z akademickej sféry, ktorý dlho viedol akadémiu vied Českej republiky.uzavrela Dlabajová, ktorá sa viackrát vyjadrila, že Slovákom závidí Andreja Kisku.Jiří Drahoš, ktorý sa v sobotňajšom prvom kole českých prezidentských volieb umiestnil na druhom mieste a spolu so súčasnou hlavou štátu Milošom Zemanom smeruje do druhého, rozhodujúceho kola o dva týždne, priznal, že očakáva podporu od ostatných neúspešných kandidátov.poznamenal bývalý šéf českej Akadémie vied. Čas, ktorý zostáva do druhého kola volieb 26. a 27. januára, hodlá stráviť politickou kampaňou najmä v regiónoch mimo Prahy.vyzval Drahoš voličov. So Zemanom by sa rád stretol aj v televíznej debate, a to napriek tomu, že prezident podľa vlastných slov predvolebnú kampaň nevedie a účasť na diskusiách odmieta. Zeman na tlačovej konferencii jeho výzvu medzitým prijal.uviedol Zeman. Novinárom pripomenul, že pred piatimi rokmi získal v prvom kole 24 percent hlasov, zatiaľ čo terazZeman následne skritizoval Českú televíziu, ktorú označil zapodotkol k vysielaniu verejnoprávneho média.Prezident nemá oficiálny štáb, výsledky sledoval v sídle Strany práv občanov (SPO) na Loretánskej ulici v Prahe spolu s manželkou Ivanou, prezidentským poradcom Martinom Nejedlým a hradným kancelárom Vratislavom Mynářom.Politológovia očakávajú, že súboj v druhom kole bude veľmi tvrdý, zrejme aj s negatívnou kampaňou, ale otvorený. Predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip bude ďalej podporovať Zemana. Spoločné stanovisko pred druhým kolom volieb však KSČM zatiaľ neprijala, informuje webový portál Novinky.cz.Ľudovci aj pre druhé kolo odporučia voličom, aby dali hlas Drahošovi, uviedol predseda strany Pavel Bělobrádek. Bývalý český prezident Václav Klaus podporil pred druhým kolom Zemana, uvádza Česká televízia. Ľudia, ktorí hlasovali za súčasného prezidenta, podľa neho ukázali, že nechcú poklonkovať cudzím záujmom.Česi, ktorí si svojho prezidenta volili v piatok (12.1.) a v sobotu v Bratislave, odovzdali najviac hlasov (194) Jiřímu Drahošovi. Na druhom mieste skončil Pavel Fischer so 68 hlasmi a na treťom súčasný český prezident Miloš Zeman s 54 hlasmi. Na prvom kole prezidentských volieb sa v priestoroch Veľvyslanectva ČR v Bratislave zúčastnilo 419 voličov. Pre TASR to uviedol zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku Pavel Sladký.O post prezidenta sa uchádzalo ďalších šesť kandidátov. Michal Horáček získal v Bratislave 42 hlasov a skončil na štvrtom mieste. Nasledujú Marek Hilšer s 34 hlasmi, Mirek Topolánek s 24 hlasmi, Vratislav Kulhánek s dvoma hlasmi, Jiří Hynek s jedným hlasom a Petr Hannig, ktorý v Bratislave nezískal žiadny hlas.Česi, ktorí žijú na Slovensku, prípadne sa tu v čase prezidentských volieb nachádzali, mali možnosť splniť si svoju občiansku povinnosť v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Z deviatich kandidátov si voliči mohli vyberať v piatok od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu od 8.00 h do 14.00 h.Do druhého kola prezidentských volieb v ČR, ktoré sa uskutoční o dva týždne, postupujú Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Vyplýva to z takmer úplných volebných výsledkov. Po zrátaní hlasov z vyše 99,9 percenta okrskov, je na prvom mieste súčasný prezident Miloš Zeman so ziskom 38,58 percenta. Na druhom mieste skončil Jiří Drahoš, ktorý získal 26,59 percenta hlasov. Obaja zabojujú o post hlavy štátu v druhom kole 26. a 27. januára.Ak o dva týždne v druhom kole prezidentských volieb Miloš Zeman prehrá s Jiřím Drahošom, potom by spolu s výsledkom Mirka Topolánka mohlo ísť o dva symboly konca jednej veľkej éry českej politiky. V sobotňajšom rozhovore pre TASR to uviedol český politológ Ladislav Cabada.zhodnotil docent pražskej Metropolitnej univerzity krátko po voľbách.Druhé miesto Jiřího Drahoša prieskumy dlhodobo predpovedali, avšak to, že získa nad 25 percent, rozhodne isté nebolo, myslí si politológ.tvrdí Cabada.Za Zemanom a Drahošom nasledovali s podobným počtom hlasov Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer.domnieva sa Cabada.Politológ zhodnotil aj výsledky týchto kandidátov.domnieva sa Cabada.Ako neúspech bude výsledky prvého kola prezidentských volieb v ČR podľa politológa hodnotiť Michal Horáček.uviedol český politológ.Ďalším jasným porazeným je podľa Cabadu aj Mirek Topolánek.uzavrel Cabada.Víťaz prvého kola českých prezidentských volieb, súčasný prezident Miloš Zeman, na tlačovej konferencii v sobotu poďakoval voličom za prejavenú dôveru a svojej manželke za podporu. Zároveň zagratuloval svojmu rivalovi Jiřímu Drahošovi, ktorý skončil na druhom mieste.povedal Zeman, ktorého cituje portál Novinky.cz.uviedol Zeman, ktorý podľa vlastných slov vyhovie žiadosti Jiřího Drahoša stretnúť sa v diskusii tvárou v tvár. Zeman dosiaľ tvrdil, že nepovedie prezidentskú kampaň a nebude sa zúčastňovať na predvolebných debatách. Svojich voličov vyzval, aby k urnám prišli aj v druhom kole.Dvaja neúspešní kandidáti českých prezidentských volieb Michal Horáček a Mirek Topolánek vyhlásili, že v druhom kole volieb podporia Jiřího Drahoša, ktorý si zrejme o dva týždne zmeria sily s Milošom Zemanom. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Ďalší z porazených kandidátov Marek Hilšer tiež uviedol, že v druhom kole podporí Zemanovho súpera, hoci Drahoša priamo nemenoval. Petr Hannig naopak vyzval svojich priaznivcov, aby v druhom kole volieb volili súčasného prezidenta.