Prvý pochod LGBT ľudí v Bialystoku narušili násilní protidemonštranti

Varšava 21. júla (TASR) - Mesto Bialystok na východe Poľska bolo v sobotu prvýkrát dejiskom tzv. pochodu hrdosti príslušníkov sexuálnych menšín, ktorý však narušilo násilie zo strany futbalových chuligánov a konzervatívnych aktivistov organizujúcich protidemonštrácie. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenie miestnej polície.



Približne 800 zástancov práv lesieb, gejov, bisexuálnych či transrodových (LGBT) ľudí pochodovalo mestom s dúhovými vlajkami a transparentmi s heslami ako "Láska nie je hriech". Výtržníci v ultranacionalistických tričkách hádzali kamene, petardy a fľaše do pochodujúcich, ako aj do policajtov, ktorí mali zaisťovať bezpečnosť.



Katolícke a nacionalistické organizácie usporiadali v sobotu v Bialystoku približne 40 rôznych protidemonštrácií vrátane rodinného pikniku, za ktorým stál jeden z miestnych poslancov. Rozhodnutie povoliť pochod sexuálnych menšín v tomto meste bolo ostro napádané náboženskými skupinami.



Práva LGBT ľudí sa stali v Poľsku významnou témou v kampani pred jesennými parlamentnými voľbami, pripomenula AFP. Predseda vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kacyzňski označil v apríli takéto požiadavky za "hrozbu" pre krajinu.