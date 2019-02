České ministerstvo obrany maže z telefónov Huawei bezpečnostný softvér

Ide o prvé konkrétne opatrenie, ktoré rezort obrany vykonal v reakcii na varovania Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).

Praha 9. februára (TASR) - České ministerstvo obrany nariadilo odstrániť zo služobných telefónov značky Huawei bezpečnostnú aplikáciu AirWatch. Svojim pracovníkom na to rozoslalo aj podrobný manuál. Zistil a píše o tom spravodajský server iROZHLAS.cz.



AirWatch - softvér americkej firmy VMware - ministerstvo podľa registru zmlúv používa na zabezpečenie prístupu do interného informačného systému armády.



Z akého dôvodu môže tento softvér pre správu firemných telefónov v zariadeniach Huawei predstavovať bezpečnostné riziko, však novinárom hovorca ministerstva Jan Pejšek nevysvetlil.



"Analýza rizík stále ešte nie je hotová. Takže zatiaľ jediným -- a možno dočasným, uvidíme, ako dopadne analýza rizík -- konkrétnym opatrením je nepoužívanie danej aplikácie na telefónoch Huawei," uviedol Pejšek.



Americký softvér AirWatch umožňuje ovládať služobné telefóny na diaľku. Ministerstvo obrany ho používa napríklad na zabezpečenie prístupu z mobilných telefónov do niektorých služieb vnútorného informačného systému armády, približuje iROZHLAS.cz.



Ako pre webovú stránku Českého rozhlasu povedal analytik a publicista Marian Kechlibar, môže v tomto prípade existovať podozrenie, že nariadenie o zmazaní aplikácie prišlo preto, že došlo k modifikácii aplikácie bez súhlasu výrobcu.



Firma Huawei sa proti varovaniu NÚKIB ohradila a vystúpila proti nemu aj čínska ambasáda v ČR. Varovanie opakovane kritizoval i český prezident Miloš Zeman, varujúc pred odvetou Číny voči českým firmám.



Podľa premiéra Andreja Babiša by sa kybernetická bezpečnosť mala riešiť na celoeurópskej úrovni, sumarizuje iROZHLAS.cz. S tým, že bezpečnostné výhrady voči firme Huawei zaznievajú aj v niektorých ďalších európskych krajinách i v USA.