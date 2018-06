PSD stojí za odsúdeným Dragneom, ktorý neodstúpi z čela strany

Dragnea, ktorý je najvplyvnejším politikom súčasného Rumunska, sa v súlade s platnou legislatívou krajiny nemôže stať jej premiérom.

Bukurešť 22. júna (TASR) - Výkonný výbor rumunskej Sociálnodemokratickej strany (PSD) ubezpečil v piatok o podpore lídra vládnej strany Livia Dragneu, ktorého vo štvrtok prvostupňový súd uznal za vinného z trestného činu a odsúdil ho na nepodmienečný trest väzenia.



Dragnea po rokovaní grémia za zavretými dverami informoval, že nerezignuje ani post predsedu PSD, ani na funkciu predsedu Poslaneckej snemovne a ešte s väčším zanietením bude presadzovať uvedenie obsahu vládneho programu do praxe a likvidáciu tzv. "paralelného štátu". Stranícki kolegovia ho totiž jednoznačne požiadali, aby zostal vo funkciách, vyplynulo podľa tlačovej agentúry MTI z jeho slov.



Štvrtkové rozhodnutie súdu, ktorý mu vymeral tri a pol roka väzenia za podnecovanie zneužitia právomocí verejného činiteľa, označil Dragnea za "masovú popravu". Súd vyniesol trest podľa jeho názoru na objednávku temnej mocnosti zo zákulisia odsúdiac i ďalších deväť obžalovaných so zámerom potvrdiť jeho vinu.



Dragnea, ktorý je najvplyvnejším politikom súčasného Rumunska, sa v súlade s platnou legislatívou krajiny nemôže stať jej premiérom. V inom procese bol totiž podmienečne odsúdený pre podvod, ktorého sa mal dopustiť v súvislosti s referendom z roku 2012.



Sudcovia rumunského najvyššieho súdu v piatok v bezprecedentnom vyhlásení zdôraznili, že nie je na členoch vlády ani parlamentu, aby odhadovali, či odvolací súd ponechá v platnosti vynesený rozsudok, alebo či sa zrodil svojvoľne aplikujúc platné zákony.



Ústavný princíp rozdelenia moci vyžaduje, aby bola spravodlivosť výlučne záležitosťou rozhodovania justičných orgánov v súdnej sieni, a to na základe platnej legislatívy, zdôraznili.



Reakcia sudcov bola odpoveďou na obvinenia zo strany premiérky Vioricy Dancilovej, ďalších členov vlády z radov PSD, ale aj poslancov strany kritizujúcich prvostupňové rozhodnutie súdu v Dragneovom prípade.