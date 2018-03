Puigdemont je za mrežami odhodlaný pokračovať v boji, tvrdia advokáti

Nemecká justícia v pondelok v Neumünsteri rozhodla, že katalánsky činiteľ zostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska.

Neumünster 27. marca (TASR) - Politickú odhodlanosť pokračovať v boji za nezávislosť Katalánska potvrdil v utorok právnym zástupcom pri ich návšteve vo väzenskom zariadení v Neumümsteri v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont.



"Máme odovzdať posolstvo Kataláncom, že bude pokračovať vo svojom boji," uviedli advokáti s dodatkom, že to bude boj dlhý, ale úspešný, a citovali Puigdemontove slová: "Nikdy sa nevzdáme."



Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Carlesa Puigdemonta (55) zadržali nemecké orgány na diaľnici A7 v spomínanej severonemeckej spolkovej krajine pri návrate zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe opätovne vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Španielskom.



Nemecká justícia v pondelok v Neumünsteri rozhodla, že katalánsky činiteľ zostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska.



Fyzicky i duševne je Puigdemont podľa advokátov vo vynikajúcom stave. Vodca katalánskych separatistov má, ako vyplynulo z ich slov, plnú dôveru v nemecký právny systém.



V Španielsku podali medzičasom trestné oznámenie na dvoch príslušníkov katalánskej polície Mossos d'Esquadra, ktorí si podľa informácií denníka El País, odvolávajúceho sa na policajné zdroje, vzali mimoriadne voľno a v čase zadržania mali sprevádzať Puigdemonta smerujúceho zo Škandinávie do Belgicka. Pre tlačovú agentúru DPA to potvrdil hovorca rezortu vnútra v Madride.



V Nemecku sa prípadom budú zaoberať teraz po súde v Neumünsteri prokuratúra a vrchný krajinský súd. Rozhodnutie generálnej prokuratúry o žiadosti na uvalenie vydávacej väzby na Puigdemonta by malo padnúť však najskôr v stredu.