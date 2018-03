Puigdemont: Pri Katalánsku by sa mohol uplatniť aj švajčiarsky model

Puigdemont počas vystúpenia v Ženeve povedal, že uplatnenie kantonálneho systému po vzore Švajčiarska by mohlo posilniť autonómne postavenie jednotlivých regiónov Španielska.

Barcelona 18. marca (TASR) - Exilový líder katalánskych separatistov Carles Puigdemont v nedeľu pripustil, že problém Katalánska by sa nemusel vyriešiť len vyhlásením nezávislosti, ale potenciálne aj kantonálnym systémom po vzore Švajčiarska. Informovala o tom agentúra AP.



"Je nezávislosť jedinou možnosťou? V žiadnom prípade, sú samozrejme aj ďalšie, a medzi nimi je švajčiarsky model zrejme najefektívnejší a najatraktívnejší," povedal v nedeľu Puigdemont počas vystúpenia na švajčiarskej Ženevskej univerzite.



Katalánsky politik sa v Ženeve zúčastnil na filmovom festivale a na fóre venovanom problematike ľudských práv. Išlo o jeho druhú cestu mimo Belgicko, kam sa uchýlil po neúspešnom vyhlásení nezávislosti Katalánska z vlaňajšieho októbra. Prvá Puigdemontova cesta smerovala v januári do Dánska.



Katalánski separatistickí lídri vlani v októbri neúspešne vyhlásili nezávislosť od Španielska, čo bolo v rozpore s ústavou krajiny. Prieskumy ukazujú, že otázka nezávislosti rozdeľuje Kataláncov na približne rovnako početné tábory stúpencov a odporcov.