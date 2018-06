Puigdemont právne napadol značku bravčovej šunky Pig Demont

Prípad sa začal vlani v decembri, keď andalúzsky podnikateľ Alberto González premenoval svoju firmu vyrábajúcu bravčovú sušenú šunku na <Pig Demont.

Barcelona 15. júna (TASR) - Bývalý katalánsky separatistický líder Carles Puigdemont požiadal španielske úrady, aby zastavili predaj sušenej šunky značky "Pig Demont", ktorej logo tvorí prasacia hlava s účesom a okuliarmi podobnými tým jeho. Žiadosť prešetruje patentový úrad, ktorý dočasne zrušil registráciu tejto značky.



Prípad sa začal vlani v decembri, keď andalúzsky podnikateľ Alberto González premenoval svoju firmu vyrábajúcu bravčovú sušenú šunku na "Pig Demont" s daným logom. Tento krok upútal pozornosť širokej verejnosti po tom, čo podnikateľ v stredu poskytol rozhovor pre konzervatívnu španielsku rozhlasovú stanicu COPE.



González uviedol, že názov jeho spoločnosti vychádza zo spojenia anglického slova "pig" (prasa) a francúzskej frázy "de mont" (z hory). Zároveň odmietol tvrdenia, že logo bolo inšpirované Puigdemontovým účesom v štýle The Beatles a jeho charakteristickými okuliarmi s hrubým bočným rámom, informuje spravodajská stanica France 24.



"Nemá duševné vlastníctvo na tento účes, naše logo neodráža jeho výzor. Ak sa v tej karikatúre prasaťa spoznáva, potom je to skôr jeho problém, nie môj," vyhlásil pre zmienené súkromné rádio González.



Puigdemontov právnik pre katalánsku televíznu stanicu TV3 uviedol, že pokus o registráciu značky "Pig Demont" napadol preto, že ide o "urážku" a jej názov je "foneticky podobný priezvisku, ktoré Gonzáles nemá právo používať".



Puigdemonta, ktorý utiekol minulý rok v októbri do Belgicka, v marci zatkli nemecké úrady po tom, ako naňho Španielsko vydalo európsky zatykač. Madrid totiž požaduje jeho vydanie v súvislosti s obvineniami z buričstva, zneužitia verejných fondov a zorganizovania protiústavného referenda o nezávislosti Katalánska.