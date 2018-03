Puigdemont sa nemieni vzdať politického boja napriek svojmu uväzneniu

Puigdemont zostane v nemeckom vezení, až pokým sa nerozhodne o jeho prípadnom vydaní do Španielska.

Neumünster 31. marca (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont sa napriek svojmu zadržaniu v Nemecku nemieni vzdať politického boja za práva Kataláncov. Uviedol to v sobotu vo svojom prvom verejnom vyjadrení z väznice v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, kde ho v nedeľu zadržali na základe európskeho zatykača.



"Nech je to všetkým jasné: Nevzdám sa, neodstúpim, nestiahnem sa pod tlakom nelegitímnych krokov tých, ktorí prehrali voľby alebo tých, ktorí sú ochotní zabudnúť na právny štát a spravodlivosť v záujme 'jednoty vlasti'," napísal na Twitteri Puigdemont z väzenského zariadenia v nemeckom meste Neumümster, kde ho zadržiavajú aj počas veľkonočných sviatkov.



Tam zostane, až pokým sa nerozhodne o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Vo vlasti mu hrozí až 30 rokov väzenia za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť v súvislosti s organizovaním vlaňajšieho, podľa španielskych zákonov nelegálneho referenda o osamostatnení Katalánska.



Puigdemont bol zadržaný v nedeľu 25.3. krátko predpoludním v Šlezvicku-Holštajnsku, keď sa po vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone.



Predstavitelia väznice v Neumümsteri ubezpečujú, že katalánsky politik nemá v zariadení žiadne špeciálne privilégiá a pristupujú k nemu ako ku ktorémukoľvek inému väzňovi. S výnimkou služby Skype, ktorú môže využívať len pod dozorom väzenského personálu, nemá prístup k internetu. Jeho účty na sociálnych sieťach preto podľa agentúry DPA zrejme spravuje niekto z jeho spolupracovníkov.