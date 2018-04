Puigdemont sa odvolal voči obvineniam vzneseným v Španielsku

Portrét bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta pokrytý snehom visí pred vchodom do budovy väznice v meste Neumünster na severe Nemecka 29. marca 2018, kde je zadržiavaný.

V odvolaní argumentuje, že obvinenie z rebélie je neudržateľné, pretože skutková podstata tohto trestného činu predpokladá, že došlo k násilnému povstaniu.

Berlín/Madrid 3. apríla (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorého zadržali v Nemecku na základe európskeho zatykača, podal už 28. marca odvolanie voči obvineniam, ktoré voči nemu vzniesla španielska justícia. Uviedol to v utorok na svojej webovej stránke nemecký týždenník Der Spiegel.



V 85-stranovom odvolaní podanom svojím právnikom Jaumeom Alonsom-Cuevillasom vodca katalánskych separatistov argumentuje, že obvinenie z rebélie je neudržateľné, pretože skutková podstata tohto trestného činu predpokladá, že došlo k násilnému povstaniu. Ak sa v priebehu katalánskeho referenda o nezávislosti konaného 1. októbra vôbec nejaké násilnosti stali, boli to "izolované" prípady a sú za ne zodpovední ich iniciátori.



Puigdemont tiež požaduje, aby bolo stiahnuté obvinenie o zneužití verejných prostriedkov vznesené proti nemu a bývalej katalánskej ministerke školstva Clare Ponsatiovej. Podľa neho neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by uvoľnil finančné prostriedky na referendum, ktoré podľa vlády v Madride stálo okolo 1,6 milióna eur.



Počas veľkonočných sviatkov Puigdemonta navštívili vo väzení v meste Neumünster dvaja poslanci strany Ľavica Diether Dehm a Zaklin Nasticová. Podľa ministerstva spravodlivosti spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko nemá Puigdemont prístup k internetu, ale má povolené telefonovať a pod dohľadom môže používať aplikáciu Skype.



Generálna prokuratúra v Šlezvicku-Holštajsku chce po Veľkej noci oznámiť, či požiada Vrchný krajinský súd o vydávaciu väzbu pre Puigdemonta.