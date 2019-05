Puigdemont v Slovinsku povedal, že jeho cieľom je posilniť demokraciu

Bývalý katalánsky premiér zdôraznil, že cieľom katalánskeho hnutia za nezávislosť je posilniť demokraciu a zabezpečiť lepšie služby pre občanov.

Ľubľana 11. mája (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont povedal v piatok počas vystúpenia v slovinskom hlavnom meste Ľubľana, že cieľom katalánskeho hnutia za nezávislosť je "posilnenie demokracie" na úrovni Katalánska a Európskej únie (EÚ), informovala slovinská tlačová agentúra STA.



Puigdemont a dvaja bývalí členovia katalánskej vlády Antoni Comín a Clara Ponsatíová navštívili Ľubľanu v rámci svojej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu. Slovinsko je podľa nich priateľom Katalánska a slúži ako inšpirácia, pretože ukazuje, že v Európe sa môže dariť aj malým krajinám a demokratickým hodnotám.



Puigdemonta do Slovinska pozvali bývalý prezident krajiny Milan Kučan a poslanec európskeho parlamentu Ivo Vajgl, pripomína STA.



Bývalý katalánsky premiér zdôraznil, že cieľom katalánskeho hnutia za nezávislosť je "posilniť demokraciu a zabezpečiť lepšie služby pre občanov".



"Bez demokracie nebude budúcnosť, bez demokracie budú malé krajiny ako Slovinsko ohrozované veľkými," povedal a ako hlavné ciele svojho hnutia uviedol mier, slobodu, ľudské práva, spoločenský pokrok a boj proti klimatickej zmene. Podporovatelia nezávislosti Katalánska sa podľa jeho slov budú usilovať o presadzovanie týchto hodnôt aj v EP.



"Dúfame, že budeme spolupracovať s ďalšími poslancami EP vrátane slovinských," povedala Ponsatíová a zdôraznila, že ak Puigdemonta zvolia do EP, Katalánsko bude mať zastúpenie v inštitúciách EÚ.



Puigdemont, Ponsatíová i Comín kandidujú v nadchádzajúcich voľbách do EP. Španielska ústredná volebná komisia ich koncom apríla z volieb vylúčila, Najvyšší súd a aj príslušný správny súd však v máji kandidatúru opäť povolili.



V poradí dvanáste voľby do EP sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. V Španielsku je termínom ich konania 26. máj.



Líder strany Spoločne za Katalánsko (JxCat) Puigdemont sa v Ľubľane vyjadril aj k španielskym predčasným parlamentným voľbám, ktoré sa konali 28. apríla.



"Myslím si, že teraz je tá správna chvíľa pre koaličnú vládu, inak bude pokračovať nestabilita a nebude k dispozícii dostatočná politická sila a väčšina na to, aby sme začali vážne riešiť katalánsku krízu," uviedol. Jediný spôsob, ako začať s riešením krízy, je podľa neho otvoriť sa politickému dialógu.



Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza v predčasných voľbách zvíťazila; nezískala však absolútnu väčšinu hlasov, ktorá by jej umožnila vládnuť samostatne.



Puigdemont, na ktorého je v Španielsku vydaný zatykač, ušiel z krajiny do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti aj napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska.



Hoci španielske orgány obvinili Puigdemonta zo vzbury, ten doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.