Puigdemonta navštívil vo väznici bývalý líder AfD Bernd Lucke

Neumünster 28. marca (TASR) - Vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont strávi blížiace sa veľkonočné sviatky zrejme vo väzenskom zariadení v Neumümsteri v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.



Ako uviedla totiž v stredu hovorkyňa príslušnej krajinskej generálnej prokuratúry, žiadosť o uvalenie tzv. vydávacej väzby na Katalánca Vrchnému krajinskému súdu nezašlú v predsviatočnom období. Skúmanie podkladov je veľmi komplexné a rozhodnutie o prípadnom podaní žiadosti padne najskôr začiatkom budúceho týždňa, konštatovala. Na konci procesu môže byť vydanie 55-ročného politika do Španielska, kde mu hrozí dlhoročný trest väzenia.



Puigdemonta navštívil v stredu vo väzenskom zariadení niekdajší líder opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD), v súčasnosti europoslanec Bernd Lucke. Po asi 90-minútovom rozhovore vyzval nemecký činiteľ na Kataláncovo prepustenie na slobodu až do rozhodnutia o jeho prípadnom vydaní na trestné stíhanie do Španielska.



"Navrhol som pánovi Puigdemontovi a on s tým okamžite súhlasil, aby dal čestné slovo, že neopustí územie spolkovej republiky, kým nemecká justícia rozhodne o žiadosti o jeho vydanie," citovala Luckeho slová tlačová agentúra DPA.



Podľa nemeckého europoslanca je líder katalánskych separatistov ukážkovým prípadom politicky prenasledovaného. Osobne považuje za zahanbujúce, že Puigdemont je umiestnený vo väzenskej cele ako bežný kriminálnik. Politik môže vybavovať korešpondenciu a telefonovať mimo väznice. Veľmi korektne a zdvorilo sa k nemu správajú tak členovia väzenského personálu, ako aj spoluväzni. Puigdemont naďalej dôveruje nemeckej justícii a verí v jej spravodlivý verdikt. Ráta s tým, že strávi za mrežami dva mesiace.



Carlesa Puigdemonta (55) zadržali nemecké orgány na diaľnici A7 v spomínanej severonemeckej spolkovej krajine v nedeľu, keď sa vracal zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe opätovne vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného Španielskom.



Nemecká justícia v pondelok v Neumünsteri rozhodla, že katalánsky činiteľ zostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska.