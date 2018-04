Puigdemonta navštívila vo väzení v Nemecku manželka

Životná partnerka katalánskeho politika sa pred väznicou iba pozdravila s novinármi, k ničomu sa však nevyjadrila

Neumünster 4. apríla (TASR) - Lídra katalánskych separatistov Carlesa Puigdemonta navštívila v stredu vo väzenskom zariadení v Neumünsteri v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko jeho manželka Marcela Toporová v spoločnosti jeho významného stúpenca, podnikateľa Josepa Maríu Matamalu.



Životná partnerka katalánskeho politika sa pred väznicou iba pozdravila s novinármi, k ničomu sa však nevyjadrila.



Už v utorok večer sa v hoteli v Neumünsteri stretla so stúpencami nezávislého Katalánska, pri neformálnom stretnutí tiekli podľa účastníkov i slzy.



Josep María Matamala sa 25. marca nachádzal v spoločnosti Puigdemonta, keď ho nemecká polícia zadržala na diaľnici A7 na základe európskeho zatýkacieho rozkazu opätovne vydaného Španielskom.



Ešte predtým navštívil Puigdemonta v Neumünsteri prvý podpredseda katalánskeho parlamentu, poslanec jeho strany Josep Costa. Ten pri odchode potvrdil, že katalánsky politik je v dobrom zdravotnom stave, trvá na svojich politických cieľoch a je optimistom, čo sa týka ďalšieho vývoja.



Nemecká justícia v pondelok 26. marca v Neumünsteri rozhodla, že katalánsky činiteľ zostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska.



Generálna prokuratúra v Šlezvicku-Holštajnsku požiadala v utorok 3. apríla Vrchný krajinský súd o vydanie vydávacieho zatykača na bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta do Španielska. Žiadosť doručila súdu po "intenzívnom preskúmaní" európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného španielskou stranou.



Hovorkyňa Vrchného krajinského súdu so sídlom v meste Schleswig podľa tlačovej agentúry DPA potvrdila, že sa súd ďalej zaoberá žiadosťou generálnej prokuratúry, ktorú dostali v utorok predpoludním. Jeho rozhodnutie by malo padnúť v priebehu dní, nie však neskôr ako do 60 dní.