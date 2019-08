Púť do Mekky sprevádza bojkot časti moslimov i technologické novinky

Vláda v Rijáde vyzvala moslimov, aby sa sústredili na duchovnú stránku púte, nie na politiku.

Mekka 9. augusta (TASR) - Viac než dva milióny moslimských veriacich začali v piatok na úsvite v saudskoarabskej Mekke výročnú púť hadždž, píšu svetové tlačové agentúry.



Viac než 100 moslimov z rôznych krajín - od Austrálie až po Tanzániu - zdieľalo na sociálnej sieti Twitter hashtag #boycotthajj, aby takto upozornili na politiku Saudskej Arábie, najmä na úlohu tejto krajiny vo vojne v Jemene, postoj k ľudským právam a zaobchádzanie so ženami.



"#boycotthajjj je pre moslimov dôležitou diskusiou. Ide o kritiku a priznanie existencie zverstiev, ktoré saudskoarabský režim pácha proti svojim vlastným moslimom," uviedla v tvíte lekárka z Nového Zélandu Mariam Parwaizová.



Britská moslimka Ella zasa vysvetlila, že účasť na púti je pre ňu nezlučiteľná so zásadou islamu postaviť sa nespravodlivosti. "Zastavuje ma zahraničná politika Saudskej Arábie a útlak v saudskoarabskej spoločnosti," uviedla 28-ročná britská vedkyňa pre agentúru Reuters.



Nemenovaný saudskoarabský činiteľ odmietol bojkot ako "nemúdry" a uviedol, že malý počet jeho podporovateľov ostro kontrastuje so skutočnosťou, že počet pútnikov každým rokom stúpa a jednotlivé krajiny preto žiadajú čoraz vyššie kvóty. Predstaviteľ Rijádu vyhlásil, že Saudská Arábia sa v súvislosti s Jemenom snaží nájsť "politické riešenia" a samotné kráľovstvo zažíva "značné zmeny" v oblasti práv žien.



Počas piatkového úvodného dňa hadždžu pútnici v saudskoarabskej Mekke v tamojšej Veľkej mešite sedemkrát krúžia okolo kvádrovitej stavby Kaaba. Neskôr sa zúčastnia aj na tradičných piatkových modlitbách.



Potom sa vydajú k pahorkom Safá a Marwa, pijú vodu zo studne Zamzam, absolvujú nočné bdenie pri hore Arafát, následne budú zbierať kamienky na planine Muzdálifa, ktoré potom použijú pri symbolickom kameňovaní Diabla v údolí Miná. Potom si pútnici oholia hlavy, prinesú zvieraciu obetu a zapoja sa do trojdňovej slávnosti Íd al-adhá.



Päťdňový hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.



Dejisko púte sa nachádza v úzkom údolí obklopenom skalnatým pohorím. Tento priestor sa každý rok mení na obrovský stanový tábor. Tejto rok tam podľa saudskoarabských úradov postavili 350.000 klimatizovaných stanov.



Ako informovala televízia CNN, tento rok budú mať pútnici prvýkrát k dispozícii aj vysokorýchlostné vlaky, ktoré ich prepravia z Mekky do Medíny s tromi zastávkami: v meste Džidda, na Medzinárodnom letisku kráľa Abdala Azíza a v Ekonomickom centre kráľa Abdalláha v meste Rábigh. Táto trať bola do prevádzky uvedená vlani v októbri, takže tento rok čelí náporu pútnikov prvýkrát.



Vysoký počet účastníkov púte predstavuje pre Saudskú Arábiu veľkú bezpečnostnú a logistickú výzvu. O bezpečnosť pútnikov sa starajú desiatky tisíce príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Tohtoročný hadždž sa odohráva v pozadí napätia v Perzskom zálive po sérii útokov na tankery, zostrelení dronov a obmedzení námornej dopravy. Rijád z útokov na obchodné lode obviňuje svojho regionálneho nepriateľa Irán, ktorý to však odmieta.



Napriek absencii diplomatických vzťahov medzi Iránom a Saudskou Arábiou aj tento rok sa na púť do Mekky chystá približne 88.550 iránskych pútnikov.



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz sa saudskoarabské úrady veľmi usilovali zdôrazniť, že hadždž je náboženská udalosť, a snažili sa zabrániť jej spolitizovaniu.