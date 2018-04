Putin a Erdogan spustili v Turecku výstavbu novej jadrovej elektrárne

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestoval na návštevu Turecka. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od víťazstva v marcových prezidentských voľbách.

Ankara 3. apríla (TASR) - Prezidenti Ruska a Turecka v utorok na diaľku spustili výstavbu prvej tureckej atómovej elektrárne Akkuyu, ktorá je spoločným projektom oboch krajín. Lídri sa taktiež dohodli na prehĺbení vojenskej spolupráce a posilnení energetických a ekonomických vzťahov. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestoval na návštevu Turecka. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od víťazstva v marcových prezidentských voľbách. V Ankare sa stretol so svojím tureckým kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Spoločne prostredníctvom videomosta odštartovali projekt, ktorý Putin nazval symbolom rastúcej spolupráce oboch krajín.



Ruský prezident zároveň označil spustenie prvého reaktora atómovej elektrárne naplánované na rok 2023 za "ambiciózny cieľ" a dodal: "S mojím drahým priateľom, tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, sme sa zhodli, že budeme robiť všetko pre to, aby sme tento cieľ dosiahli."



Výstavbu elektrárne Akkuyu má na starosti ruská jadrová spoločnosť Rosatom. Cena projektu je odhadovaná na 20 miliárd dolárov.



Podľa Erdogana by elektráreň po spustení všetkých reaktorov mala vyrábať desať percent elektrickej energie celej krajiny.



Ankara rokuje s Moskvou aj o nákupe ruského protilietadlového raketového systému S-400, čo vyvoláva znepokojenie niektorých spojencov Turecka v NATO. Putin na spoločnej tlačovej konferencii s Erdoganom podľa agentúry DPA uviedol, že sa dodávku tohto raketového systému do Turecka pokúsi "urýchliť".



Putin podľa ruskej tlačovej agentúry TASS na margo rusko-tureckej spolupráce na spoločných projektoch povedal, že "nevidí nijaké rizikové faktory, ktoré by ju mohli narušiť".



Turecký prezident zároveň vyjadril záujem o rozšírenie obchodovania z Ruskom. Objem obchodu by chcel zvýšiť až na 100 miliárd dolárov, pričom minulý rok dosiahol 22 miliárd, píše DPA.



V stredu sa Putin a Erdogan spolu s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním zúčastnia v Ankare na trilaterálnom summite o sedemročnom sýrskom konflikte. Hovoriť sa bude o vytvorení deeskalačných zón a humanitárnych otázkach.