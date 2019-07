Putin a Macron vyzvali na zjednotenie na záchranu jadrovej dohody

Spojené štáty následne obnovili sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 sankcie ešte sprísnili.

Moskva 18. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom telefonicky dohodol na potrebe "zjednoteného úsilia" s cieľom zachrániť iránsku jadrovú dohodu. S odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa o tom informovala agentúra AFP.



Putin s Macronom sa podľa Kremľa počas telefonátu zhodli na tom, že jadrová dohoda známa ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) je "dôležitým faktorom pri zaisťovaní bezpečnosti na Blízkom východe" a tiež pri zachovaní toho, že iránsky režim nebude šíriť jadrové zbrane. "Obe strany zdôraznili vhodnosť konsolidácie úsilia všetkých krajín, ktoré majú záujem o zachovanie komplexného plánu (JCPOA)," píše sa v zmienenom vyhlásení.



Putin s Macronom diskutovali tiež o možnostiach, ako urovnať konflikt na východe Ukrajiny. Obaja lídri podľa Kremľa vyjadrili v tomto smere "pripravenosť na výrazný nárast spolupráce".



Macron zároveň prijal Putinovo pozvanie, aby na budúci rok prišiel v máji do Moskvy osláviť 75. výročie víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom.



Agentúra AFP v súvislosti s napätím okolo Iránu pripomína, že USA ešte v máji 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody, ktorú s Teheránom dosiahli v roku 2015 spoločne s Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ.



Spojené štáty následne obnovili sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 sankcie ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok povedal, že by bolo chybou obviňovať z vyhrotenej situácie Irán. Dodal, že je veľmi dôležité, aby zvyšné mocnosti, ktoré uzavreli dohodu s Teheránom, dosiahli teraz "spoločnú pozíciu". K tomu podľa jeho slov nedospejú, ak sa bude tvrdiť, že ochrana jadrovej dohody závisí výlučne od Iránu. Lavrov to povedal v Nemecku, kde sa aktuálne zúčastňuje na diskusnom fóre zvanom Petrohradský dialóg.



"Vždy sme dávali jasne najavo, že nerozumieme odstúpeniu Spojených štátov od JCPOA," uviedol jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas. "Očakávame, že Irán bude rešpektovať svoje záväzky (vyplývajúce z tejto dohody)... To, čo sa stalo v Teheráne za ostatné dni, je neprijateľné," dodal.