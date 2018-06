Putin a Mun podporili denuklearizáciu Kórejského polostrova

Prezidenti takisto vyjadrili nádej, že znížené napätie vytvorí príležitosti pre ekonomické a infraštruktúrové projekty, vďaka ktorým sa Južná Kórea bude môcť prostredníctvom KĽDR prepojiť s Ruskom.

Moskva 23. júna (TASR) - Lídri Ruska a Južnej Kórey sa zhodli na podpore úsilia, ktoré povedie k "úplnej denuklearizácii" Kórejského polostrova a vyhlásili, že nedávny dialóg medzi USA a KĽDR pomôže zmierniť napätie.



Ruský prezident Vladimir Putin a jeho juhokórejský náprotivok Mun Če-in sa v piatok po rokovaní v Kremli zhodli "na pokračovaní spoločných snáh o nastolenie kompletnej denuklearizácie na Kórejskom polostrove a zabezpečenie permanentného mieru a stability na tomto polostrove, ako aj v severovýchodnej Ázii".



"Keď sme sa rozprávali o medzinárodnej agende, zamerali sme sa na situáciu, ktorá obklopuje Kórejský polostrov. Zdôraznili sme, že dianie v tomto regióne sa v uplynulom čase postupne zlepšuje," povedal Putin. Prezidenti svoje komentáre zverejnili v spoločnom vyhlásení, informuje rozhlasová stanica Slobodná Európa.



Putin a Mun sa podľa vyhlásenia ďalej zhodli, že nedávny historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure bude mať pozitívny účinok v úsilí denuklearizovať Kórejský polostrov.



Prezidenti takisto vyjadrili nádej, že znížené napätie vytvorí príležitosti pre ekonomické a infraštruktúrové projekty, vďaka ktorým sa Južná Kórea bude môcť prostredníctvom KĽDR prepojiť s Ruskom. Tieto aktivity sú však momentálne zablokované globálnymi sankciami uvalenými na Pchjongjang ohľadom jeho programu jadrových zbraní.



V predmetnom vyhlásení sú zvlášť citované železničné projekty vrátane spojenia medzi východoruským pohraničným mestom Chasan a severokórejským prístavom Radžin.



Putin, ktorý zdôraznil, že Kórejská republika je pre Rusko v Ázii "prioritným partnerom", potvrdil pozvanie Muna na medzinárodné Východné ekonomické fórum (VEF), ktoré sa bude konať v septembri vo Vladivostoku.



Medzi ďalšími otázkami rokovaní figuroval i boj proti terorizmu, spolupráca v oblasti energetiky, vesmíru a mierového využívania jadrovej energie, dopĺňa agentúra TASS.



Po skončení rokovania Mun a jeho manželka v sprievode Putina absolvovali prehliadku Veľkého kremeľského paláca. Mun pricestoval do Moskvy vo štvrtok. Je to jeho prvá oficiálna návšteva Ruskej federácie od nastúpenia do prezidentského úradu a prvá návšteva Ruska zo strany juhokórejskej hlavy štátu od roku 1999.